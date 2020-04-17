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Кризис в украинской IT-сфере: половина компаний теряет заказчиков, 20% сокращают зарплаты

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Кризис затронул украинскую IT-сферу / unsplash.com

Кризис, который вызвал коронавирус и жесткие карантинные ограничения, затронул и украинскую IT-отрасль. Компании уже начали терять заказчиков и доход, многие из них готовятся к оптимизации бизнеса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного IT-рекрутинговым агентством INDIGO Tech Recruiters, передает ain.ua.

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В опросе приняли участие 32 украинские IT-компании. Большинство из них готовятся к падению спроса и планируют оптимизировать бизнес.

Кстати, большинство офисных команд после объявления карантина начали работать удаленно – почти 80% респондентов перевели на удаленную работу весь свой штат. Только 3% продолжают работать в офисе.

Как борются с кризисом

В опросе представители бизнеса также поделились опытом внедрения антикризисных мер.

  • 51,6% – не открывают новые вакансии
  • 45,2% – сокращают расходы на аренду офиса
  • 38,7% – экономят на бонусах (обучение, тимбилдинги и т. д)
  • 9,3% – работают в привычном режиме, пока еще не определились с планом дальнейших действий.
  • Что касается увольнений, то их пока не планируют. Лишь 15% из опрошенных намерены сократить штат. 72% респондентов не планируют даже отправлять своих работников в неоплачиваемый отпуск.
  • Также больше половины опрошенных пока не планируют снижать зарплаты работникам. При этом 22% респондентов заявили, что сокращают заработную плату сотрудников.

Респонденты рассказали, что многие их заказчики начали обсуждать новые условия, относительно скидок и других цен. Некоторые компании отказываются от многих проектов, в частности IT-сервисов. Половина респондентов или уже потеряли клиентов или прогнозируют это.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Техно Техно IT-бизнес
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