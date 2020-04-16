24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Кризис затронул даже Google: корпорация сокращает наем работников

- Читати новину українською
Google сокращает наем работников / unsplash.com

Материнская компания Alphabet, в состав которой входит Google, заявила о сокращении найма новых сотрудников. Также компания решила воздержаться от инвестиций в сторонние проекты.

Как пишет Bloomberg, о таком решении заявил глава компании Сундар Пичай. Он также добавил, что докризисный уровень найма сохранится только в ключевых областях. Ситуация с ограничениями продлится как минимум до конца года.

К теме Google раздает бесплатную рекламу украинскому бизнесу

"Бывший темп сохранится в небольшом количестве стратегических областей, где пользователи и компании полагаются на Google и ждут нашей постоянной поддержки – в тех областях, где наш рост имеет решающее значение для их успеха", – добавил Пичай.

Причина

Причина такого решения очевидна – пандемия коронавируса и серьезные убытки для мировой экономики. Как видим, от кризисной ситуации не застрахованы даже такие гиганты, как Google.

В 2019 году компания приняла на работу 20 тысяч сотрудников. Такой же показатель корпорация должна была повторить и в 2020 году. Но с января этого года компания взяла на работу всего 4 тысячи новых сотрудников.

При этом корпорация решила поддержать других бизнесменов – компания выделила 800 миллионов долларов в помощь бизнесу, который пострадал от пандемии коронавируса.

Также финансовую помощь от технологического гиганта передали больницам и медицинским работникам.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Автор: Ирина Полицкая
Теги: Google Новости Техно Техно IT-бизнес
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 09:08 15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
15 апреля 14:02 Zoom – удобное приложение для видеоконференций: как работает и где скачать программу
Михайло Года
15 апреля 13:47 Профессионализм не имеет пола: как женщине покорить ИТ-сферу
Ірина Полицька
14 апреля 21:09 Чем протирать смартфон от микробов: важные советы
Ірина Полицька
12 апреля 22:04 Взяли ли бы вас на Международную космическую станцию – тест
Михайло Года

Новости
Больше новостей