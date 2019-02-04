Круто: Маска поразила шутка украинских журналистов

Украинское издание "Украинская правда" провело интересную акцию с электрокаром Tesla, на которую отреагировал CEO Tesla Илон Маск. Украинские журналисты совместно с компанией Electrocars привезли автомобиль Tesla Model S в село Марс в Черниговской области.

Журналисты сделали фото Tesla в Марсе, разместили в Twitter и отметили Илона Маска.

"Tesla Model S в украинском селе Марс. Как тебе такое, Илон Маск? Похоже, мы тебя обогнали", – прокомментировали фото журналисты.

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И это не оставило Маска равнодушным – он ответил:

"Вау, круто".

Tesla Model S is in the Ukrainian village Mars. How do you like this, @elonmusk? Looks like we beat you pic.twitter.com/IL5OV4YbFz — Українська правда ️ (@ukrpravda_news) 1 лютого 2019 р.

Маск ответил журналистам УП

Кстати, это уже не первое общение Маска с журналистами "Украинской правды". В прошлом году Маск заявил, что хочет купить домен pravda.com. Правда тут произошел конфуз: "Хотел купить домен, но Россия отказала. Оказывается, они его уже используют", – сказал тогда CEO Tesla.

Далее журналисты указали на ошибку и Маск ее признал, тоже на своей странице в Twitter.

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