Кто такие бизнес-ангелы и как они помогают стартапу

Термин "бизнес-ангел" означает инвестор, что вкладывает средства в развитие идеи, в которую сам верит. Этот человек в душе очень большой романтик.

Об этом рассказала операционный директор SaaS Batch одного из крупнейших B2B акселераторов Европы Startup Wise Guys Александра Балкова в интервью 24 каналу.

Это – прекрасные люди! Слово "ангел" в этом понятии – это очень не просто так. Любой инвестор вкладывает в проект деньги, чтобы потом получить прибыль. Но мне кажется, что любой бизнес-ангел может дать деньги на развитие того, во что верит", – объясняет Балкова.

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Она также разъяснила разницу между венчурным фондом и бизнес-ангелом. Главное отличие заключается в том, что фонд инвестирует больше и на более поздней стадии развития стартапа, при этом бизнес-ангелы вкладывают меньшие деньги, но на более ранней стадии.

В отличие от фонда, бизнес-ангел может принять эмоциональное решение. Любой инвестор смотрит на показатели стартапа. Но для бизнес-ангела они не всегда решающий фактор принятия решения. Если ему нравится разработчик проекта лично – он может дать ему деньги,

– добавила эксперт.

Как пример хорошего бизнес-ангела Александра Балкова приводит украинца Ника Белогорска, который живет в США.

"В нашей экосистеме – он один из очень активных бизнес-ангелов. У него есть свои критерии и специфика, куда он инвестирует, а куда – нет. Но его многие рекомендуют как человека, который сильно помогает контактами", – добавляет Балкова.

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Кроме того, хорошими примерами являются Джейсон Калаканис, который проинвестировал более 150 стартапов, среди которых Uber, Thumbtack, Evernote, Tumblr, или Эстер Дайсон, которая тоже сделала около 150 инвестиций, включая Facebook, Flickr, Evernote.

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