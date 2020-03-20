Кто такой Игнац Земмельвейс и почему Google посвятил ему дудл

Google посвятил свой очередной дудл по праву выдающемуся врачу – Игнацу Земмельвейсу. Это венгерский акушер-гинеколог, которого считают основателем асептики и отцом гигиены рук. Тема как никогда актуальна сегодня, ведь именно мытье и дезинфекция рук могут в первую очередь спасти человека от заражения коронавирусом Covid-2019.

Биография Игнаца Земмельвейса

Основатель асептики и спаситель матерей – так называли Земмельвейса уже после смерти, однако при жизни и его самого, и гипотезу о гигиене, которую он выдвигал, считали глупостью.

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Выдающийся медик родился 1 июля 1818 года в западной части нынешней венгерской столицы Буды, что когда-то была отдельным городом.

Он был 5 ребенком из десяти, родившихся в семействе бакалейщика Юзефа Земмельвейса и его жены Терезы Мюллер. Игнац вырос в довольно состоятельной семье.

Сначала Земмельвейс решил изучать право, а не медицину, поэтому поступил в Венский университет осенью 1837 года именно на эту специальность. Однако уже в следующем году по непонятным причинам он перешел на курс медицины.

В 1844 году мужчина получил степень доктора медицины и специализировался на хирургии и акушерстве. Его учителями были: известный австрийский патолог, политик и философ Карл фон Рокитанский, чешский профессор-медик, дерматолог Иосиф Жаль и основатель Венской дерматологической школы Фердинанд фон Гебра.

"Отец гигиены рук" Игнац Земмельвейс: видеоролик

В 1846 – 1850 годах работал в Вене в роддоме. В 1851 году переехал в Пешт, где возглавил больницу Святого Роха. С 1855 году также стал профессором Будапештского университета.

В 1847 году Земмельс, пытаясь понять причины послеродовой горячки (сепсиса) у рожениц, предположил, что инфекцию могут переносить врачи, которые приходят к беременным из инфекционного и патологоанатомического отделений больницы.

Дело в том, что врачи в то время часто принимали роды после того, как прибегали просто от мертвеца. Они даже не мыли руки, а просто протирали руки носовыми платками.

Так, Земмельвейс обязал персонал больницы перед манипуляциями с беременными и роженицами обеззараживать руки погружением их в раствор хлорной извести. Благодаря этому смертность среди женщин и новорожденных упала более чем в семь раз – с 18% до 2,5%.

Несмотря на это, гипотеза Земмельвейса не сразу прижилась. Более того – врачи насмехались над изобретателем, презирали и резко критиковали. Кроме того, директор клиники, где в то время работал Земмельвейс, доктор Кляйн, запретил ему публиковать статистику уменьшения смертности после внедрения стерилизации рук и выгнал с работы. Не помешало ему сделать это даже то, что смертность в клинике резко упала. Кляйн даже заявил, что "будет считать публикацию о гигиене рук доносом".



Игнац Земмельвейс

Идеи Земмельвейса не то, что не признавали, тогдашние медики ненавидели профессора. Они, к примеру, затравили его коллегу врача Густава Михаэлиса. Он одним из первых применил на практике идеи Земмельвейса и добился снижения смертности среди своих пациенток, но покончил с собой из-за осознания собственной неспособности изменить общее мнение врачебного сообщества.

Впрочем, больше всего поражает ужасная смерть ведущего медика-ученого. Терапевт Земмельвейса, Янош Баласса, составил документ, согласно которому было рекомендовано направить Земмельвейса в психиатрическую больницу. А его учитель Фердинанд Риттер фон Гебра обманом заманил его посетить сумасшедший дом в Деблинге под Веной.

В какой-то момент Земмельвейс понял, что попал в ловушку и попытался убежать, однако сотрудники заведения его избили, надели смирительную рубашку и поместили в темную комнату. "Лечили" мужчину слабительным и обливанием холодной водой.

Последнее избиение врача закончилось тем же сепсисом, от которого Земмельвейс так старался спасти женщин-рожениц. Выдающийся врач и ученый умер в возрасте 47 лет, 13 августа 1865 года. Он похоронен в Будапеште.

Прошло долгих 20 лет, прежде чем об открытии Земмельвейса вспомнили и признали его идеи посмертно. Лавры "отца гигиены", несмотря на это, сначала достались английскому врачу Листеру, который открыл в хирургии эру антисептики.

Как чтят память Земмельвейса: