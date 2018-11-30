Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями

В этом году исполняется 45 лет с первого звонка по мобильному телефону и целых 90 – изобретателю этого устройства, американцу с украинскими корнями Мартину Куперу.

Купер никогда не был в Украине, но зато сегодня на ее просторах – десятки миллионов "гостинцев" от славного земляка: крутых и еще более крутых, умных и не очень, но без них мы сегодня не можем ступить и шага. И воспринимаем, как вещь абсолютно обыденную. А между прочим, того, что мы сегодня называем мобильным телефоном, могло и не быть. Если бы не уникальные мозги Мартина Купера, которые работали несколько иначе, чем у других. Но нам, украинцам, это присуще.

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Кстати, о своем украинском происхождении господин Купер знал всегда и никогда от него не отказывался, даже не исключал того, что оно тоже имело влияние на него. Тем более, что украинцами были и отец, и мама. Они бежали в 1917 году из Украины от войны и погромов разными путями, а познакомились уже на чужбине. Отец из Сквиры Киевской области, а мать из Павлыша – ныне Кропивницкая область. Сыну они мало рассказывали о тех трудных временах и пережитом, и он говорит, что понимает их. Например, маме не оставалось ничего другого, как просто прыгнуть в огромную лужу на обочине, чтобы только скрыться от бандитов, которые мчались по улице.

Изменение "телефонной" философии

Своим родителям Мартин очень благодарен за образование. Несмотря на пережитую ими Великую депрессию и непростую эмигрантскую судьбу, они сделали все, чтобы сын учился. Да он и не протестовал – и получил диплом магистра Иллинойского института технологий, став инженером-электротехником. Один из первых проектов будущего отца мобильного телефона – телетайп, над которым он работал в компании Westеrn Electric. Но в 1954 году 26-летний Мартин попал на работу в маленькую и мало кому известную компанию Motorola. Те, кто брал его на работу, видимо, позже гордились своими действиями. Ведь кто прославил Motorola? Мартин Купер!

Он ощутил то, чего не могли почувстовать уже достаточно известные своими изобретениями инженеры лидера рынка-компании AT&T. Представьте, они дошли до того, что перенесли телефон в автомобиль. И несмотря на то, что он весил почти 15 кг и выглядел, как толстый чемодан, это был прорыв! Они заставили телефон двигаться. Но, как потом рассказывал сам Купер, чтобы появился действительно мобильный телефон, нужно было смотреть дальше. Нужно было изменить саму "телефонную" философию и привязать телефон не к месту, а к конкретному человеку.

Все началось с того, что мы поняли важность персональной коммуникации, – вспоминает Купер. – Представьте, мы сто лет сидели, словно в ловушке, в своих домах, в офисах, зависимые от телефонных проводов, подключенных к стенам. А теперь они захотели загнать нас еще в одну ловушку – в наши автомобили.

И маленькая, но гордая и амбициозная чикагская компания Motorola обошла мирового монстра AT&T. Купер вспоминает, как один из руководителей чикагской полиции сказал, мол, это хорошо, что есть рация в патрульной машине, но полицейскому не разорваться – одновременно нужно быть и на месте происшествия, и в автомобиле, чтобы связаться с центром. Наконец, офицеры чикагской полиции стали первыми, кто использовал мобильную связь такой, какой она является сейчас.



Первый звонок был сделан 3 апреля 1973 года

Мартин Купер в интервью так и говорил: "Раньше вы звонили в конкретное место, а теперь – конкретному человеку".

Рождение мобильного

Правда, ему самому первый звонок с мобильного пришлось сделать все-таки в конкретное место. Потому что мобильный был только у него одного. И позвонил он по всем правилам пиара не куда-нибудь, а в отель "Хилтон" на 6-й авеню в Нью-Йорке, где как раз находился на пресс-конференции глава исследовательского отдела компании Bell Laboratoies (подразделение AT&T) Джоэл Энгель. Да-да, именно конкуренту он и позвонил. Стоя напротив отеля и держа в руках устройство, которое весило 1,15 кг и имело длину 22,5 см. Произошло это 3 апреля 1973 года.

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Называлось устройство Купера DynaTАС 8000Х. 20 минут, на которые хватало заряда этого чуда техники, было достаточно, чтобы заставить зубы господина Энгеля скрипеть. Сам Мартин говорил, мол, не помню, что именно ответил Джоэл Энгель, узнав, откуда, вернее, из чего, звонит Купер, но "ощущение, что скрипят его зубы, было". Позже Bell Laboratories была вынуждена признать, что разработка Motorola – настоящий триумф, а способность вместить все необходимое для мобильной связи в один с хвостиком килограмм – настоящий прорыв.



Первые коммерческие мобилки стоили от 3500 до 3995 долларов

Однако Motorola понадобилось целых десять лет и 90 миллионов долларов, чтобы телефон попал в руки обычных потребителей. Вернее, обычных богачей... Потому что первые коммерческие сотовые телефоны компании стоили от 3500 до 3995 долларов. Специалисты посчитали, что на современные деньги это около 9 тысяч долларов. Стоимость приличного автомобиля. Но владеть Motorola DynaTAC 8000Х было вопросом престижа для представителей политических и деловых кругов. К слову, именно по такому телефону разговаривает эпатажный Гордон Гекко в легендарном фильме "Уолл стрит".

Весил "престиж" уже 800 г, хотя по воспоминаниям первых владельцев, "по форме напоминал кирпич, в один из боков которого была встроена клавиатура набора номера, а сверху торчала стационарная антенна".

Мартин купер вспоминает:

"Когда там, на Манхэттене, собирался звонить Энгелю, то думал: "хоть бы все работало!".

По его словам, прибор, который держал в руках, был уникален, имел сотни составляющих, собирался вручную и его сложно было воспроизвести. Поэтому Motorola потратила годы на то, чтобы создать технологию, которую можно практично воспроизводить. И, как видим, в конце концов им это удалось.

Через 45 лет Motorola уступила конкурентам лидерскими позициями на рынке, в 2011 году пережила разделение на две компании. Количество телефонов уже давно значительно превосходит количество населения планеты. И даже не верится, что один из британских товарищей Мартина убеждал его, что, может, американцам и понадобятся такие телефоны, а вот консервативным британцам они ни к чему.

Эволюция мобильных телефонов

Сам Мартин Купер, конечно, стал миллионером: основал с партнерами свою телефонную компанию и продал ее за 23 миллиона долларов. Сейчас он "почетный связист", как сказали бы у нас: там советник, там консультант. 26 декабря он отметит уже свою 90 годовщину.

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В интервью Купер пытается донести до нас, что изобретение беспроводной связи коренным образом изменило путь развития человечества, что мобильный телефон – это в надцать раз больше, чем устройство для общения, и впереди нас ждут еще большие открытия, связанные с беспроводной связью. Одним словом, это целая философия.

А посмотрите, что прогнозировал мистер Купер еще 5 лет назад. Не кажется ли, что часть прогнозов уже во многом сбылась?

Мартин Купер о перспективах мобильного телефона

Мы уже вложили в телефон все, что можно, чтобы сделать из него универсальное устройство. И думаю, немного перегнули палку. Потому что универсальное устройство, вмещающее все для всех, в конце концов становится не очень полезным. Оно оказывается усредненным, компромиссным. Думаю, настройка под нужды конкретного потребителя – вот будущее мобильных. Ваш гаджет должен иметь функции, которые нужны, скажем, для вашего тела, – и именно такие функции следует оптимизировать.



Лучший способ разговаривать по мобильному – это поместить портативное устройство, например, в ухо или на ухо, или, возможно, вживлять под кожу. Вот так выглядит самый удобный мобильный телефон.



Нам нужны устройства где-то такие как Google Glass, но более совершенные, помещающиеся на поверхности глаз. Так мы получаем самый большой экран, который когда-либо хотели, так мы можем своими глазами видеть реальность, поступающую через телефонное подключение. Вот это наше будущее.



С помощью телефона человек сможет раньше узнавать о проблемах со здоровьем. Представьте: мы постоянно анализируем состояние здоровья, не раз в год у врача, а постоянно и ежесекундно. В этом случае мы обнаруживаем микробы, болезни, угрожающие клетки... И убиваем их еще до того, как они нанесут нам вред. Человек будет иметь на теле устройство, которое способно сообщать, например, о появлении раковых клеток. Как результат, каждый сможет удалить эти клетки еще до того, как они начнут угрожать здоровью.



С помощью беспроводной связи и других технологий мы в корне изменим систему здравоохранения, причем ключевым катализатором преобразований станет именно беспроводная связь. Мы сделаем переворот в системе образования... Так или иначе, именно с помощью подобных устройств люди будут получать образование в будущем. Они будут учиться в дороге, а школу станут посещать только для того, чтобы перенимать у преподавателей опыт обучения и применения тех самых устройств. Все это сделает людей умнее и образованнее. Кроме того, мы коренным образом изменим саму концепцию торговли. Возьмем, например, кредитные карты – зачем вам несколько кредитных карт, если можно расплачиваться с помощью сотового телефона?

Автор: Женя Котик

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