Наверное, большинство поклонников компьютерной техники знают о компании NVIDIA. Сейчас "зеленый" чипмейкер занимает видное место на рынке видеокарт и заслужил немалое доверие пользователей. Однако все ли знают, кто возглавляет эту компанию?

Техно 24 подготовил для вас биографию основателя и бессменного руководителя компании NVIDIA Женьсюня Хуана.

Детство и юность Женьсюня Хуана

Родился Женьсюнь 17 февраля 1963 года в Тайнане (Тайвань). Позже вместе с родителями он переехал в Ониду (штат Кентуки), а позже в Орегон. К слову в Ониде Хуан закончил баптистскую школу, а позже начал на профессиональном уровне заниматься настольным теннисом и в возрасте 15 лет он занял третье место в младшем парном разряде на U.S. Open. Хуан также закончил среднюю школу Алохи, которая расположена в западном пригороде Портленда.

Читайте также: Кто такой Пол Аллен: легендарный программист, который основал корпорацию Microsoft

Женьсюнь Хуан получил степень бакалавра в области электротехники в Университете штата Орегон в 1984 году и степень магистра в области электротехники Стэнфордского университета в 1992 году. Кроме того, в штате Орегон он познакомился со своей будущей женой Лори, которая в то время была его партнершей по инженерной лаборатории.



Женьсюнь Хуан – руководитель компании NVIDIA

Карьера Женьсюня Хуана

После окончания колледжа Женьсюнь Хуан был директором LSI Logic и разработчиком микропроцессоров в Advanced Micro Devices , Inc. (AMD).

На свое 30-летие (1993 года) Хуан основал компанию NVIDIA и сейчас является ее главным исполнительным директором и президентом. Он владеет долей акций NVIDIA на сумму около 1,3 миллиарда долларов (данные за 2016 год). Также известно, что Хуан заработал 24,6 миллионов долларов на посту главного исполнительного директора в 2007 году, ведь стал одним из 61 самого высокооплачиваемого CEO США по версии Forbes.

Личная жизнь Женьсюня Хуана

Хуан женат на своей коллеге еще со студенческих лет Лори. Также супруги воспитывают двоих детей.

Заключить пари с коллегой по работе – дело обычное. Но если это произошло во время корпоратива, последствия могут оказаться неожиданными. Обзавестись зеленым узором своей компании Хуану пришлось после того, как акции его детища подскочили в цене до 100 долларов за акцию, – такими были условия спора.



Женьсюнь Хуан имеет тату в виде эмблемы своей компании

Кроме того, в начале июня этого года китайские СМИ поделились интересной информацией относительно родственных связей руководителей ведущих компаний в индустрии видеопроцессоров. Оказалось, что Женьсюнь Хуан дальний родственник исполнительного директора компании AMD.

Читайте также: Кто такой Сундар Пичаи: обычный индийский мальчик, который стал директором Google

По словам журналистов, дедушка Лизы Су – родной брат матери Хуана. Однако руководители компаний никак не комментируют такие заявления журналистов.



Лиза Су – руководитель компании AMD

Скорее всего, в Тайване о родственных связях Лизы Су и Женьсюня Хуана знали давно. Еще в 2014 году, сразу после назначения Лизы Су на пост главного исполнительного директора AMD, об этом заговорило тайваньское издание CW.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно