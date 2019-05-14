Японская компания Bandai, которая занимается производством видеоигр и игрушек заявила, что хочет возобновить производство своего популярного в 1990-е годы продукта – карманных электронных зверюшек Тамагочи.

Главной задачей, как и 20 лет назад остается кормить и растить своего виртуального питомца и не дать ему умереть. Игрушка выполнена в форме такого знакомого с детства яйца, правда оно стало несколько больше. Называется она Tamagotchi On и занимает половину ладони.

Читайте также: Electronic Arts готовит новую часть игры Need for Speed: вероятная дата анонса

Новинка получила 2,25-дюймовый цветной экран, инфракрасный порт для "связи" с другими тамагочи и, что более нтересно, Bluetooth, с помощью которого можно подключиться к смартфону.



Тамагочи возвращаются на рынок с новыми функциями

Издание Engadget рассказало, что среди новых функций будет возможность знакомить своего питомца с другими тамагочи с помощью инфракрасного порта и даже поженить их. После свадьбы может появиться потомство, а на одном устройстве можно собрать до 16 поколений любимцев. Более того, можно передать опеку над животным своему другу. Тамагочи "переезжает" на другой гаджет и таким же образом может вернуться назад.



Игрушку можно передзаказать уже сейчас, продажи стартуют летом

На Amazon уже можно оформить предварительный заказ на Tamagotchi On. Стоимость игрушки составляет 60 долларов, а продажи начинаются уже этим летом пока в Японии и США.