Культовая игрушка 90-х Tamagotchi возвращается на рынок с новыми функциями

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Tamagotchi On
Tamagotchi On / Engadget

Японская компания Bandai, которая занимается производством видеоигр и игрушек заявила, что хочет возобновить производство своего популярного в 1990-е годы продукта – карманных электронных зверюшек Тамагочи.

Главной задачей, как и 20 лет назад остается кормить и растить своего виртуального питомца и не дать ему умереть. Игрушка выполнена в форме такого знакомого с детства яйца, правда оно стало несколько больше. Называется она Tamagotchi On и занимает половину ладони.

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Новинка получила 2,25-дюймовый цветной экран, инфракрасный порт для "связи" с другими тамагочи и, что более нтересно, Bluetooth, с помощью которого можно подключиться к смартфону.

Нові іграшки Тамагочі
Тамагочи возвращаются на рынок с новыми функциями

Издание Engadget рассказало, что среди новых функций будет возможность знакомить своего питомца с другими тамагочи с помощью инфракрасного порта и даже поженить их. После свадьбы может появиться потомство, а на одном устройстве можно собрать до 16 поколений любимцев. Более того, можно передать опеку над животным своему другу. Тамагочи "переезжает" на другой гаджет и таким же образом может вернуться назад.

ТАмагочі знову на ринку
Игрушку можно передзаказать уже сейчас, продажи стартуют летом

На Amazon уже можно оформить предварительный заказ на Tamagotchi On. Стоимость игрушки составляет 60 долларов, а продажи начинаются уже этим летом пока в Японии и США.

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Теги: Игры Техно
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