Культовый бумбокс JVC из 80-х перевыпустят: римейк успешно запустили на Kickstarter

До появления портативных колонок их роль выполняли бумбоксы – переносные магнитофоны с прокаченной акустикой. Стартап New Wave Toys, которая специализируется на репликах ретро-консолей, взялся за возрождение одной из таких моделей – легендарного JVC RC-M90, представленного в начале 80-х.

Новинка, которая сохранила узнаваемый дизайн предшественника, уже появилась на Kickstarter, где собрала гораздо больше от запланированной суммы.

Интересно Xiaomi представила холодильник, умный замок и 2K-видеорегистратор

Каким будет новый JVC RC-M90

Устройство представлено в двух конфигурациях под названиями M90 MINI и M90 MICRO, различающихся в первую очередь габаритами. При этом "большая" версия примерно на 60% меньше и на 80% легче оригинала, а миниатюрная по размерам версия ненамного отличается от современной портативной акустики.

Модель M90 MINI оснащена двумя 2,5-дюймовыми динамиками мощностью 16 Вт, которые, по заявлению разработчиков, не искажают звук даже при максимальной громкости. Устройство поддерживает сопряжение с источником сигнала по протоколу Bluetooth 5.1 и может воспроизводить музыку с флешки с помощью порта USB Type-A. Как и "прародитель", новинка получила FM-тюнер и выдвижные антенны.

Фото обновленного JVC RC-M90

Корпус M90 MINI изготовлен из нержавеющей стали со вставками из алюминия, резины и пластика. На фронтальной панели разместились аналоговые индикаторы Bass, Treble и Balance, как и в оригинальной модели. Бумбокс оснащен аккумуляторной батареей емкостью 10 000 мАч с заявленной автономностью более чем 60 часов.

Целью нашего проекта RepliTronics Boombox является точное воспроизведение коллекции культовых бумбоксов 80-х годов. Эта новая линейка сочетает в себе оригинальные черты и легендарный дизайн продукта с современными технологиями,

– говорят создатели новинки.

По словам представителей New Wave Toys, на разработку оригинального устройства ушло более чем два года.

Не пропустите Sony может выпустить внешний оптический видоискатель для своих камер

Цена

За первую неделю после запуска проекта разработчикам уже удалось привлечь более 138 000 долларов при указанных 75 000 долларов.

Стоимость Micro-версии необычной портативной акустики на этапе предварительного заказа составляет 20 долларов (536 гривен), модификация M90 MINI обойдется в 65 долларов (1 745 гривен). Начало поставок запланировано на декабрь 2020 года.