20 миллионов аккаунтов Instagram выставили на продажу: детали скандала

Хакеры выставили на продажу базу данных, в которой более 20 миллионов аккаунтов социальной сети Instagram. Всю эту базу продают за 2,8 биткоина (это 23 тысячи долларов или более пол миллиона гривен).

Как доказательство того, что они "не шутят", хакеры предоставили доступ к данным 20 тысяч учетных записей, среди которых есть номера телефонов, электронные адреса и прочее.

Интересно: Instagram для iOS получил темную тему: как ее включить

Что говорят в Instagram? В соцсети уже отреагировали на скандал. Отдельно. В пресс-службе заявили, что база данных принадлежит индийской маркетинговой компании. В мае эта организация оставила в открытом доступе данные о 49 миллионах аккаунтов.

В соцсети заверили, что похищенные данные не смогут навредить пользователям. Также там говорится, что хакеры не смогут завладеть средствами со счетов, которые привязаны к аккаунтам или номерам телефонов.

Читайте также: Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция

Как известно, ранее в утечке данных пользователей светилась социальная сеть Facebook (которой принадлежит Instagram).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно