20 миллионов аккаунтов Instagram выставили на продажу: детали скандала

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Аккаунт Instagram 2019 можно купить – хакеры продают аккаунты Instagram
Аккаунты Instagram выставили на продажу / unsplash.com

Хакеры выставили на продажу базу данных, в которой более 20 миллионов аккаунтов социальной сети Instagram. Всю эту базу продают за 2,8 биткоина (это 23 тысячи долларов или более пол миллиона гривен).

Как доказательство того, что они "не шутят", хакеры предоставили доступ к данным 20 тысяч учетных записей, среди которых есть номера телефонов, электронные адреса и прочее.

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Что говорят в Instagram? В соцсети уже отреагировали на скандал. Отдельно. В пресс-службе заявили, что база данных принадлежит индийской маркетинговой компании. В мае эта организация оставила в открытом доступе данные о 49 миллионах аккаунтов.

via GIPHY

В соцсети заверили, что похищенные данные не смогут навредить пользователям. Также там говорится, что хакеры не смогут завладеть средствами со счетов, которые привязаны к аккаунтам или номерам телефонов.

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Как известно, ранее в утечке данных пользователей светилась социальная сеть Facebook (которой принадлежит Instagram).

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Интернет Техно Instagram
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