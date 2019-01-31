Купить сможет не каждый: появилась цена Meizu Zero без единой кнопки или отверстия

Недавно в сети появились фото и характеристики будущего смартфона от Meizu, который не получил ни одной кнопки и отверстия. Устройство получило название Meizu Zero. Теперь разработчики сообщили цену смартфона – 2000 долларов.

Как пишет издание ixbt.com, цена появилась на сайте для сбора средств Indiegogo. Там указана рекомендованная розничная цена на устройство – 1999 долларов (56 тысяч гривен).

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Правда, сейчас цена уже исчезла, но журналисты успели сделать скриншот.

Как сказано на сайте, для участников программы финансирования предлагают 100 смартфонов за вклад 1299 долларов (33 600 гривен). В комплект входит беспроводная зарядка, ведь отверстия для обычной у новинки нет. Аппараты обещают разослать в апреле.

А за 2999 долларов (64 400 гривен) пользователь может получить единственный уже доступен аппарат Meizu Zero, кстати, его уже купили.



Первую доступную модель Meizu Zero купили за 2999 долларов

Чем уникален Meizu Zero

Вместо кнопок на боковых гранях телефона размещены сенсорные панели, которые при сильном нажатии воспроизводят нажатия кнопки. Не имеет Meizu Zero и порта для зарядки – новинку можно будет подключить только к беспроводной зарядке с выходной мощностью до 18 Вт.

Относительно SIM-картах, то Zero поддерживает только e-SIM.



Цена уже исчезла с сайта

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