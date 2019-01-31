Купить сможет не каждый: появилась цена Meizu Zero без единой кнопки или отверстия

53 Читати новину українською
Meizu Zero будет стоить 2000 долларов
Meizu Zero будет стоить 2000 долларов / businessinsider.com

Недавно в сети появились фото и характеристики будущего смартфона от Meizu, который не получил ни одной кнопки и отверстия. Устройство получило название Meizu Zero. Теперь разработчики сообщили цену смартфона – 2000 долларов.

Как пишет издание ixbt.com, цена появилась на сайте для сбора средств Indiegogo. Там указана рекомендованная розничная цена на устройство – 1999 долларов (56 тысяч  гривен).

Читайте также: Самые ожидаемые смартфоны 2019 года – анонс Техно 24

Правда, сейчас цена уже исчезла, но журналисты успели сделать скриншот.

Как сказано на сайте, для участников программы финансирования предлагают 100 смартфонов за вклад 1299 долларов (33 600 гривен). В комплект входит беспроводная зарядка, ведь отверстия для обычной у новинки нет. Аппараты обещают разослать в апреле.

А за 2999 долларов (64 400 гривен) пользователь может получить единственный уже доступен аппарат Meizu Zero, кстати, его уже купили.

Meizu Zero
Первую доступную модель Meizu Zero купили за 2999 долларов

Чем уникален Meizu Zero

Вместо кнопок на боковых гранях телефона размещены сенсорные панели, которые при сильном нажатии воспроизводят нажатия кнопки. Не имеет Meizu Zero и порта для зарядки – новинку можно будет подключить только к беспроводной зарядке с выходной мощностью до 18 Вт.

Относительно SIM-картах, то Zero поддерживает только e-SIM.

Meizu Zero
Цена уже исчезла с сайта

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Meizu Смартфоны
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
29 января 21:03 Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
428
NASA будет защищать Землю от астероидов
28 января 22:09 NASA будет защищать Землю от астероидов
Борис Немировський 409
Какой смартфон можно считать лучшим устройством месяца (опрос)
28 января 20:02 Какой смартфон можно считать лучшим устройством месяца (опрос)
316
День рождения Леонида Каденюка: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
28 января 14:02 День рождения Леонида Каденюка: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
Юліана Вінтюк 3465
Самые ожидаемые смартфоны 2019 – анонс Техно 24
27 января 20:04 Самые ожидаемые смартфоны 2019 – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 1712
#10yearschallenge: как выглядели популярные модели смартфонов в 2009 году
26 января 20:04 #10yearschallenge: как выглядели популярные модели смартфонов в 2009 году
538
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук