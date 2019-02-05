Курьез дня: Google снял рекламу переводчика с очевидной ошибкой в русском языке

Компания Google запустила рекламу своего приложения для перевода. При этом в тексте русского меню, который переводит приложение, можно увидеть очевидную ошибку.

На ошибку указали пользователи. Возмутительные комментарии видим как под самим роликом на You Tube, так и в соцсетях, где распространяют скриншоты с ошибкой.

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Где translator промахнулся?

В ролике пользователь, имеющий установленное приложение от Google, наводит смартфон на текст на иностранном языке и он переводит его на английский. Так, один из вариантов перевода – меню из русского ресторана. И в оригинальном тексте мы видим просто набор слов кириллицей. Например, "Импортные черный фермы подняли икра".

Кроме того, на экране мобильного видим переведенный текст уже на английском, при этом слово "икра" так и остается на русском. Хотя можно предположить, что это слово размещено за чертой области перевода.

дорогой Google, если уж ты рекламируешь свои услуги по переводу, так может быть не стоит уж вот так чудовищно прямо в ролике позориться? pic.twitter.com/UTAt2nhKGB — Tapas&Tango (@atticus_flinch) 4 февраля 2019 г.

Ролик Google, возмутивший пользователей

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