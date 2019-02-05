Курьез дня: Google снял рекламу переводчика с очевидной ошибкой в русском языке
Компания Google запустила рекламу своего приложения для перевода. При этом в тексте русского меню, который переводит приложение, можно увидеть очевидную ошибку.
На ошибку указали пользователи. Возмутительные комментарии видим как под самим роликом на You Tube, так и в соцсетях, где распространяют скриншоты с ошибкой.
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Где translator промахнулся?
В ролике пользователь, имеющий установленное приложение от Google, наводит смартфон на текст на иностранном языке и он переводит его на английский. Так, один из вариантов перевода – меню из русского ресторана. И в оригинальном тексте мы видим просто набор слов кириллицей. Например, "Импортные черный фермы подняли икра".
Кроме того, на экране мобильного видим переведенный текст уже на английском, при этом слово "икра" так и остается на русском. Хотя можно предположить, что это слово размещено за чертой области перевода.
Ролик Google, возмутивший пользователей
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