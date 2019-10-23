Курьез дня: Индусы скопировали сайт украинской IT-компании, присвоили даже ее CEO

Индийская компания Bellurbis скопировала сайт украинской IT-компании N-iX. Индусы перерисовали структуру сайта, инфографику, стиль подачи и что самое смешное – фото CEO N-iX Андрея Павлива.

Об этом рассказал директор по маркетингу N-iX Алексей Гончаров, передает издание AIN.UA.

Интересно: Айтишники против: как украинский IT-сектор отреагировал на инициативу правительства Гончарука в отношении ФОПов

Он вспомнил, что ссылку на индийский сайт прислала ему бывшая коллега. Гончаров рассказал, что индийская компания даже не пыталась попробовать адаптировать информацию, просто копировала все с украинского сайта.

Первый скрин – сайт N-iX, следующий – сайт индусов

Скопировали даже фото CEO N-iX Андрея Павлива, на снимке есть также дверь в офис, где можно увидеть кусок логотипа компании (что тоже успешно скопировали индусы). Интересно, что более чем половина скопированных разделов на сайте не работают: их сделали по примеру украинского сайта, но контент для них еще не создали.

Многие разделы на скопированном сайте не работают

Как реагируют в N-iX? В украинской компании к этому относятся с юмором. И добавляют, что это показатель качественной работы их дизайнеров.

"Если нас копируют, работа нашей дизайн-команды и контент-команды – хороший пример для подражания. Но игнорировать этот случай мы, конечно же, не будем", – добавил Гончаров.

Юридический департамент работает над документом для защиты прав N-iX, и планируют связаться с индийской компанией.