Курьез дня: репортер вышел в прямой эфир, но забыл выключить AR-маски в Facebook

Телевизионный журналист в США вышел в прямой эфир, чтобы рассказать про аномальный снегопад в Северной Каролине. Однако, перед выходом в прямой эфир случайно забыл выключить AR-маски в Facebook.

Как передает New York Post, американский журналист Джастин Хинтон провел минутный репортаж о снегопаде в Эшвилле. И при этом он успел сменить маски волшебника, очки и шляпу, медвежьи уши и многие другие.

Важно: Количество вредоносных программ для Android-устройств значительно возросло

Интересно, что сам журналисте узнал про свой прокол, только прочитав комментарии в Facebook.

"Подождите, у меня было странное лицо?... О, на телефоне есть специальные эффекты", – говорит журналист уже вне камеры.

Видео стало вирусным

Видео с журналистом на Facebook очень активно распространилось по соцсетям и стало вирусным. Ролик уже набрал 160 тысяч просмотров, 4100 реакций и 380 комментариев.

"Я думаю, каждый репортаж о погоде стоит дополнять такими фильтрами", – пишут в соцсетях.

Курьез с журналистом в прямом эфире: видео

Хинтон тоже отнесся к этой ситуации с юмором:

"Если не можешь смеяться над самим собой, то какой смысл смеяться вообще? Надеюсь вы насладились снежным днем, и не забывайте улыбаться и смеяться", – прокомментировал инцидент в Facebook.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно