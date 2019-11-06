Курьез дня: в России появилась аренда iPhone

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В России появилась аренда iPhone
В России появилась аренда iPhone / video.brus.club

В России магазин Re: Store совместно с Forward Leasing запустили программу по аренде смартфонов Apple. Эта услуга для тех, кто хочет похвастаться новыми iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS или XS Max, но нет для этого средств.

Как пишет российское издание xbt.com, это сервис аренды, поэтому фактически он не принадлежит пользователю. При этом после полугода пользования его можно выкупить. Конечно, за дополнительную плату.

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Цена вопроса. Стоимость такой аренды зависит от модели и модификации. К примеру, за модель iPhone 11 с 64 ГБ флэш-памяти (самый доступный вариант) нужно заплатить 3940 рублей (или полторы тысячи гривен) за месяц пользования.

iPhone

iPhone в аренду

Через год этот смартфон можно выкупить, но нужно будет доплатить 23 696 рублей (9300 гривен). Таким образом суммарная стоимость iPhone 11 для пользователя обойдется в 71 000 рублей (27 700 гривен). Если через год взять в аренду новый смартфон, то обмен будет бесплатным. Новый такой iPhone можно купить в России за 59 990 рублей.

Вместе со смартфоном получат и сервисную программу Adjusters Pro, которая позволяет один раз заменить экран бесплатно.

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Теги: Новости Техно Техно Apple iPhone Смартфоны
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