Курьез в Космосе: астронавт случайно позвонил в 911

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Астронавт Андре Куиперс
Астронавт Андре Куиперс / ad.nl

Нидерландский астронавт Андре Куиперс рассказал о курьезной ситуации, которая случилась с ним во время пребывания на орбите Земли. Он случайно позвонил в службу спасения США.

Об этом он рассказал интервью на радио, пишет Newsweek.

Он рассказал, что пытался набрать номер Центра полетов NASA в Хьюстоне. Для этого астронавт на орбите должен сначала набрать 9 для соединения с внешней линией, а затем 011, чтобы выйти на международную. И он ошибся, пропустив одну цифру, и позвонил в 911.

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"Я сделал ошибку. И на следующий день мне прислали электронное письмо: "Ты звонил в 911?", – вспомнил Куиперс.

На Земле этот звонок поднял настоящую тревогу в Хьюстоне. Команда спасателей приехала проверять комнату, где размещено оборудование для связи между космической станцией и Землей.

Как рассказывает астронавт, позвонить из космоса на Землю не так и сложно. Космонавты почти всегда могут воспользоваться орбитальным связью, работающей с помощью спутников. Однако, сигнал идет с определенной задержкой. Поэтому нормального живого разговора не получается.

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Теги: Новости США Техно Космос
Источник: Техно
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