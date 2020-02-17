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Apple выпустила курс по программированию: где скачать

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Apple выпустила курс по программированию / unsplash.com

Компания Apple решила обучать пользователей основам программирования. Чтобы начать осваивать язык Swift, нужно скачать приложение Swift Playgrounds.

Где скачать

Раньше была доступна версия для iPad. А сейчас Apple выпустила версию и для macOS. Скачать это приложение можно по ссылке. Для запуска нужно обновить macOS до версии 10.15.3.

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Что известно о приложении

Swift Playgrounds помогает получить базовые знания по программированию на языке Swift. Именно этот язык используют для программирования iOS и macOS. Обучение включает разнообразные интерактивные задания и головоломки. С помощью приложения можно получить такие навыки:

Apple випустила курс з програмування

Нужно загрузить приложение Swift Playgrounds

  • Запуск команд;
  • Создание функций;
  • Выполнение циклов;
  • Применение условных выражений и переменных.

Ранее приложение Swift Playgrounds работало только на iPad, а декстопная версия работала только с помощью инструмента Catalyst.

Сейчас приложение заработало на Mac. В компании говорят, это обеспечивает ряд преимуществ:

  • Больше возможностей для навигации с помощью клавиатуры.
  • Расширенная функциональность при работе с кодом.
  • Удобный процесс редактирования.
  • Поддержка Touch Bar.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Интернет
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