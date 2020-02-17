Apple выпустила курс по программированию: где скачать
Компания Apple решила обучать пользователей основам программирования. Чтобы начать осваивать язык Swift, нужно скачать приложение Swift Playgrounds.
Где скачать
Раньше была доступна версия для iPad. А сейчас Apple выпустила версию и для macOS. Скачать это приложение можно по ссылке. Для запуска нужно обновить macOS до версии 10.15.3.
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Что известно о приложении
Swift Playgrounds помогает получить базовые знания по программированию на языке Swift. Именно этот язык используют для программирования iOS и macOS. Обучение включает разнообразные интерактивные задания и головоломки. С помощью приложения можно получить такие навыки:
Нужно загрузить приложение Swift Playgrounds
- Запуск команд;
- Создание функций;
- Выполнение циклов;
- Применение условных выражений и переменных.
Ранее приложение Swift Playgrounds работало только на iPad, а декстопная версия работала только с помощью инструмента Catalyst.
Сейчас приложение заработало на Mac. В компании говорят, это обеспечивает ряд преимуществ:
- Больше возможностей для навигации с помощью клавиатуры.
- Расширенная функциональность при работе с кодом.
- Удобный процесс редактирования.
- Поддержка Touch Bar.
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