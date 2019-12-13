Кусок пустыни в Аризоне может обеспечить солнечной энергией всю страну, – Маск

Глава Tesla Илон Маск в очередной раз поднимает тему создания огромной солнечной фермы, которая могла бы обеспечить чистой энергией всю территорию Соединенных Штатов Америки.

Во время твит-баталии Маск вспомнил Биллу Гейтсу статью от 2011 года, в которой основатель Microsoft выступал за развитие атомной энергетики.

Интересно: Спутники Илона Маска Starlink сделают безопаснее для космических исследователей

Что предлагает Маск

По расчетам Илона, обеспечить США энергией солнца могла бы "гигаферма" размером 100 на 100 миль – в пустынном районе Аризоны, Юты, Техаса – "да где угодно". В расчетах он руководствовался исследованием Лондонского университетского колледжа (UCL). В привычных нам квадратных километрах эта площадь составляет 25 900.

Tesla – это не только электромобили, но и подразделение по выпуску солнечных панелей и черепицы. Долгое время этот бизнес приносил только убытки, но теперь Илон уверен, что потенциально этот бизнес может превзойти по масштабам даже выпуск электрокаров.

He’s def wrong. Solar power is a Gigawatt per square km! All you need is a 100 by 100 mile patch in a deserted corner of Arizona, Texas or Utah (or anywhere) to more than power the entire USA. This analysis goes through calcs https://t.co/fI1I452tm6 — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2019

Впервые о гигафабриках для производства энергии Маск вспомнил в 2015 году. Тогда говорилось о том, что 100 на 100 миль – отличная иллюстрация возможностей технологии.

В 2017 году он, вернувшись к этой теме, добавил в схему еще и самое большое хранилище энергии. Решение на базе технологий Tesla заняло бы площадь еще в одну квадратную милю (2,6 кв. км). Маск уверял, что такая схема обеспечит энергией США 24/7. "Одна квадратная миля, вот и все", – постой повторял он.

С тех пор Tesla увеличила емкость высокопроизводительных промышленных батарей в 14 раз, так что эта часть установки станет компактнее и эффективнее.

Поддержка идеи Маска

Пост лондонского исследователя из UCL Эндрю Смита, ссылка на который привел Илон, еще более оптимистичен, чем расчеты Маска. Смит считал генерацию от площади в 10 000 кв км в Техасе со средней эффективностью в 21%. У него получилось около 500 ГВт, и это значительно больше годового потребления энергии в США – в районе 425 ГВт.

По расчетам Popular Mechanics, чтобы покрыть площадь в 10 000 кв. миль солнечными панелями от Tesla – вероятно, не только эффективными, но и достаточно прочными и долговечными – понадобится около 6 триллионов долларов. Это примерно годовой ВВП Японии.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно