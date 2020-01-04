Квадрантиды 2020: каким был один из самых ярких звездопадов года – фото

В ночь с 3 на 4 января люди имели возможность увидеть один из самых ярких метеорных потоков года – звездопад Квадрантиды 2020. Пик метеоритного дождя пришелся на 10 утра по киевскому времени, поэтому украинцы могли этот звездопад не увидеть.

Поэтому мы собрали для вас самые яркие фото Квадрантиды 2020, которыми очевидцы делятся на своих страницах в соцсетях.

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Как известно, метеоритный поток Квадрантиды можно увидеть каждый год в период с 28 декабря по 7 января. В этот период количество метеоров достигает 25 – 30 объектов в час.

It’s January so instead of going to the pub I spent the early hours of this morning in the middle of the Downs staring up at the sky for #Quadrantids #MeteorShower.



Photos do it no justice at all. pic.twitter.com/fxby1WnmxL — Freddie Palmer (@FWPalmer) 4 січня 2020 р.

#Quadrantids One of about 50 an hour. Near Newhaven Sussex UK. 20 sec f2.8 iso 640. Zeis 21mm Loxia Sony A7 3. pic.twitter.com/7DPGGzDFOu — Andy Smith (@blueandy1k) 4 січня 2020 р.

Quadrantid meteor near the Big Dipper constellation. Counted about 10 an hour for two hours, mostly bright fireballs. From Bortle 4 skies in central Texas. Taken with a Nikon D750 and Sigma 12-24mm, 20 second exposure at ISO3200, F4.#quadrantids #2020 #meteors #atx #astronomy pic.twitter.com/1OzfXKmUas — Phil Ostroff (@philostrophy) 4 січня 2020 р.

Исключением стала как раз прошла ночь, на которую пришелся пик метеоритного дождя. В течение нескольких часов максимальное количество метеоров в час достигала 120 падений.

Что такое звездопад (метеоритный поток)? Это явление, во время которого мы видим яркие вспышки в ночном небе. Большинство метеоров, которые можно увидеть во время метеорного потока, это мелкие обломки кометы размером с песчинку. Ежегодно можно увидеть три самых ярких звездопада. Это метеоритный период Персеиды, за которым можно наблюдать в августе, звездопад Геминиды, который виден в декабре и Квадрантиды, который можно увидеть в конце декабря – начале января.

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