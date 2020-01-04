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Квадрантиды 2020: каким был один из самых ярких звездопадов года – фото

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Квадрантиды 2020 / Twitter/Phil Ostroff

В ночь с 3 на 4 января люди имели возможность увидеть один из самых ярких метеорных потоков года – звездопад Квадрантиды 2020. Пик метеоритного дождя пришелся на 10 утра по киевскому времени, поэтому украинцы могли этот звездопад не увидеть.

Поэтому мы собрали для вас самые яркие фото Квадрантиды 2020, которыми очевидцы делятся на своих страницах в соцсетях.

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Как известно, метеоритный поток Квадрантиды можно увидеть каждый год в период с 28 декабря по 7 января. В этот период количество метеоров достигает 25 – 30 объектов в час.

Исключением стала как раз прошла ночь, на которую пришелся пик метеоритного дождя. В течение нескольких часов максимальное количество метеоров в час достигала 120 падений.

Что такое звездопад (метеоритный поток)? Это явление, во время которого мы видим яркие вспышки в ночном небе. Большинство метеоров, которые можно увидеть во время метеорного потока, это мелкие обломки кометы размером с песчинку. Ежегодно можно увидеть три самых ярких звездопада. Это метеоритный период Персеиды, за которым можно наблюдать в августе, звездопад Геминиды, который виден в декабре и Квадрантиды, который можно увидеть в конце декабря – начале января.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Космос
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