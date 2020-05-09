Квартал будущего от владельцев Google оказался "нежизнеспособным"
Еще в середине 2019 года компания Sidewalk Labs, входящая в состав холдинга Alphabet, анонсировала возведение высокотехнологичного жилого квартала из древесины в Торонто. Но недавно инициаторы амбициозного проекта объявили о его досрочном закрытии – и объяснили причины, по которым масштабная застройка стоимостью в сотни миллионов долларов так и не состоится.
В своем онлайн-заявлении генеральный директор компании Дэн Докторофф сообщил, что в результате пандемии COVID-19 сделала предлагаемый проект финансово нежизнеспособным, и авторам идеи пришлось отказаться от ее реализации.
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В течение последних двух с половиной лет мы страстно стремились к тому, чтобы проект Quayside стал реальностью – мы вложили время и ресурсы в Торонто, включая открытие офиса на 30 человек на набережной. Но поскольку беспрецедентная экономическая неопределенность возникла во всем мире и на рынке недвижимости Торонто, стало слишком сложно сделать финансово жизнеспособен этот проект,
– сказал Дэн Докторофф.
Как должен был выглядеть квартал
План Sidewalk Labs заключался в том, чтобы потратить 1,3 миллиарда долларов на массовое деревянное жилье, обогреваемые тротуары, общественный Wi-Fi и, конечно же, множество камер и других датчиков для мониторинга трафика и уличной жизни части набережной Торонто.
Изображения квартала
Стоит отметить, что местные жители были возмущены подходом компании к конфиденциальности – ранее они выступили против высокотехнологичного и насыщенной сенсорами наблюдения городской набережной.
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