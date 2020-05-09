Квартал будущего от владельцев Google оказался "нежизнеспособным"

Еще в середине 2019 года компания Sidewalk Labs, входящая в состав холдинга Alphabet, анонсировала возведение высокотехнологичного жилого квартала из древесины в Торонто. Но недавно инициаторы амбициозного проекта объявили о его досрочном закрытии – и объяснили причины, по которым масштабная застройка стоимостью в сотни миллионов долларов так и не состоится.

В своем онлайн-заявлении генеральный директор компании Дэн Докторофф сообщил, что в результате пандемии COVID-19 сделала предлагаемый проект финансово нежизнеспособным, и авторам идеи пришлось отказаться от ее реализации.

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With great sadness and disappointment we announce that @sidewalklabs will no longer pursue the Quayside project in Toronto. We’re grateful to @WaterfrontTO and all Torontonians who contributed to this effort these past 2.5 years. CEO @DanDoctoroff has more https://t.co/VrNI4cSCzM — Sidewalk Toronto (@SidewalkToronto) May 7, 2020

В течение последних двух с половиной лет мы страстно стремились к тому, чтобы проект Quayside стал реальностью – мы вложили время и ресурсы в Торонто, включая открытие офиса на 30 человек на набережной. Но поскольку беспрецедентная экономическая неопределенность возникла во всем мире и на рынке недвижимости Торонто, стало слишком сложно сделать финансово жизнеспособен этот проект,

– сказал Дэн Докторофф.

Как должен был выглядеть квартал

План Sidewalk Labs заключался в том, чтобы потратить 1,3 миллиарда долларов на массовое деревянное жилье, обогреваемые тротуары, общественный Wi-Fi и, конечно же, множество камер и других датчиков для мониторинга трафика и уличной жизни части набережной Торонто.

Изображения квартала

Стоит отметить, что местные жители были возмущены подходом компании к конфиденциальности – ранее они выступили против высокотехнологичного и насыщенной сенсорами наблюдения городской набережной.

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