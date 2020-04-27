Квота на иммиграцию в IT: действительно ли украинским компаниям нужны иностранные специалисты

Недавно правительство увеличило квоту на иммиграцию иностранных специалистов до 5000 для работы украинских ИТ-компаниях. Но действительно ли в этой сфере есть нехватка квалифицированных специалистов и не окажет ли это негативное влияние на рынок труда в Украине.

24 канал пообщался с представителями отрасли. Эксперты объяснили, почему это решение действительно важное, однако эта квота на иммиграцию имеет определенные негативные нюансы.

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Что известно о квоте на иммиграцию в IT?

Это предельное количество иностранцев и лиц без гражданства, которые могут получить разрешение на иммиграцию в течение года. Как говорят в Минцифры, оформить работника по квоте будет проще, чем получать рабочую визу. Ведь визу нужно ежегодно обновлять. Квота позволяет проходить проверку раз в 10 лет и самому выбирать, где работать. Это станет доступным сразу, Как Украина выйдет из карантина.



Квоты распределили таким образом:

Киев – 2500

Харьков – 700

Днепр – 600

Одесса – 600

Львов – 600

Существует ли нехватка квалифицированных кадров

Игорь Городецкий, заместитель директора по вопросам производства Государственной IT-компании ДП "Инфотех"

У нас не так много продуктовых компаний, больше аутсорс. А там все зависит от заказов, причем в основном иностранных. Ну, а заказчики в мире притихли.

Продуктовая компания инвестирует или привлекает инвестиции в собственные продукты, а аутсорсинговые – это, фактически, чистая услуга написания кода. Нет заказчика – нет работы. Держать недешевых специалистов без работы никому неинтересно.

Привлечение иностранных специалистов аутсосрсинговым компаниям – нет смысла. А продуктовых у нас не так уж и много. Можно только догадываться, с чем связано увеличение этих квот. Одно из предположений – какие-то масштабные стартапы от Минцифры, о которых пока никто не знает.

Многие из аутсорсинговых компаний представлены не только в Украине. И из моего опыта, украинских специалистов куда чаще отправляют на проекты в другие страны (от Польши до США). А вот чтобы привлекали из-за границы сюда – большая редкость. Кто знает, может действительно им не хватает кадров. Если квоты – это забота про аутсорс, то Минцифра, видимо, надеется таким образом привлечь больше налогов в бюджет с высоких зарплат таких специалистов.

Возможно, Минцифра хочет привлечь больше налогов в бюджет / unsplash.com

Но это приведет к еще большему дисбалансу на рынке труда – кандидатов все равно намного больше, чем вакансий. Конечно, до безработицы на ИТ-рынке очень далеко, но заполнив 98% вакансий иностранными специалистами ситуация с трудоустройством для местных айтишников только усилится. Им я бы уже сейчас порекомендовал заняться повышением количества и качества своих навыков, чтобы стать более желанными в продуктовых и государственных IT-компаниях, которые пока остаются наиболее стабильными.

Да, я считаю, что высококлассных специалистов у нас в стране не хватает. Но не уверен, что состояние нашего рынка позволит их привлечь. Иммиграция в нашей среде – это последнее дело. ИТ-специалисты уже давно космополиты и работают в мире без границ.

Юрий Репета, CEO MigrateBot, legal-tech в стартапе (бесплатно помогает иностранцам в миграционных процедурах в Украине), юрист в First Chair Legal

Увеличение квоты на иммиграцию для ИТ-специалистов – это однозначно хорошо. 5000 – это не значительная цифра в разрезе ИТ индустрии Украины, которая насчитывает по разным оценкам ориентировочно 185 000 разработчиков. Ежегодно образовательные учреждения готовят ориентировочно 20 000 новых специалистов, что в 4 раза больше чем новая иммиграционная квота.

Такой шаг – это глобальный месседж по содействию ІТ-отрасли в Украине. Основная добавленная стоимость есть в упрощении миграционной процедуры для высокоспециализированных ИТ-специалистов. Людей, которые привлекают украинские ИТ-компании – вдоволь, однако серьезным испытанием является сложная процедура получения разрешительных документов. Получив разрешение на иммиграцию и вид на жительство, иностранец избавляется от головной боли с миграционными процессами на 10 лет и приравнивается к гражданам Украины в работе и ведении бизнеса.

Ященко Татьяна, советник EXPATPRO

В Украине достаточно лояльные условия для иммиграции ИТ специалистов без получения разрешения на иммиграцию и вида на жительство: зарегистрировать ООО довольно просто, как и для граждан Украины, так и для иностранцев. Официальное трудоустройство происходит на льготных условиях – можно платить минимальную зарплату и разрешение на работу получать на 3 года, как и вид на жительство. К тому же, никаких квот не предусмотрено.

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Более того, если государству интересно именно гарантирование экономически активных профессионалов, именно привязка к официальной работы является более аргументированным – при получении разрешения на иммиграцию не проверяется, действительно ли заявитель будет работать в Украине и на кого, и, в случае, если он прекращает такую работу – разрешение на иммиграцию и, соответственно, вид на жительство в Украине не прекращают свое действие. Работодатели и Минцифры (как основной движок этой реформы), в соответствии с действующей процедурой получения разрешения на иммиграцию, не принимают в ней участия.

На самом деле, нельзя сказать, что именно в этой сфере не хватает квалифицированных кадров. В целом, текучесть кадров в этой индустрии достаточно высока, но вакансии закрываются достаточно быстро. И крайне редко преимущество имеет кандидат-гражданин Украины только из-за признака гражданства.

Софина Дмитрий, председатель Винницкой ИТ ассоциации и CEO Winstars Technology.

Что касается квоты, ИТ компаниям в Украине лучше работать с нашими специалистами, пока что так. Поэтому будут донабираться только те вакансии, с которыми в Украине есть сложности. Ведь у нас специализации во всех технологиях широко развиты. Кроме того, наличие квоты не обязывает ее полностью закрыть.

Не все специализации в Украине хорошо представлены / unsplash.com

С другой стороны, Украина, к сожалению, не такая богатая, чтобы делать квоты, мы должны в целом открыть и упростить рынок для высококачественных специалистов и не только в ИТ индустрии. Если мы трудоустроим в Украине одного профессора, или врача вирусолога, или архитектора, это ударит по рынку труда в Украине? По моему мнению, это увеличивает количество умных людей в стране и позволяет в пропорции открывать новые рабочие места. Другое дело, когда речь идет о дешевой рабочей силе низкой квалификации.

Евгений Онищак, начальник отдела кадров Государственной IT-компании ДП "Инфотех"

По неофициальным данным, в Украине около 4 000 IT-компаний. Поэтому наши предприятия вынуждены остро конкурировать за таланты не только друг с другом, но и с представителями других стран. Увеличение квоты на иностранных ИТ-специалистов, на мой взгляд, имело целью уменьшить дисбаланс и напряжение на ИТ-рынке, вызванный острым дефицитом высококвалифицированных отечественных специалистов.

Сейчас на рынке труда (по данным специализированных информационных ресурсов DOU и Djinni.co) наблюдается тенденция увеличения количества кандидатов, которые ищут работу в сфере информационных технологий. И мы видим, что этот показатель имеет тенденцию к росту, поэтому в ближайшее время эта ситуация будет только ухудшаться.

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Возможная причина увеличения кандидатов в поиске работы – это сокращение деловой активности, уменьшение заказов и замораживания существующих проектов и, как следствие, перевода работников на простой ("on the bench"), оформление работникам отпусков без сохранения заработной платы и вынужденное сокращение работников и расторжения сделок с ФОТ.

Как будет развиваться в дальнейшем рынок труда в сфере ИТ в Украине – покажет время. ИТ-сфера интегрирована во все отрасли мировой экономики, поэтому общемировая тенденция преодоления экономического кризиса, восстановление экономического развития напрямую повлияет и на развитие IT-отрасли.

Нюансы квоты

Юрий Репета

Очень важным является то, чтобы новая процедура была четкой и понятной, поскольку именно в этом основные ожидания в индустрии. Специального порядка и перечня профессий, на которые распространяется квота для ИТ-специалистов, пока официально не опубликовано. Также в Минцифре сообщали о том, что квоты будут получать компании, а не сами специалисты, что пока не согласуется с действующими процедурами.

Согласно сегодняшнему регулирования, высококвалифицированные ИТ-специалисты будут вынуждены как и все другие лично брать справки о том, что они не больны хроническим алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией, а также о том, что они не имеют судимости. Поэтому индустрия ожидает упрощение таких процедур и понятного плана действий.

Важна реализация этой квоты / unsplash.com

Не следует забывать, что разрешение на иммиграцию – это решение, которое требует времени, потому что процедура получения такого разрешения сейчас длится минимум полгода, а скорее всего – и больше. Если иностранец хочет находиться в Украине на протяжении этого времени, ему нужно будет обращаться к старым добрым разрешениям на работу, рабочей визе и виду на жительство.

Все хорошие инициативы требуют хорошей реализации, ибо без этого – теряется суть, а инициативы остаются в заголовках СМИ. Поэтому болеем, чтобы квоты для ИТ-специалистов имели понятный фреймворк.

Татьяна Ященко

По нашему опыту сотрудничества с ИТ рекрутерами и работодателями вопрос оформления иностранного гражданина вызывает опасения только на старте. Но когда выяснятся процедура, опасения, в основном, рассеиваются и не вызывает проблем. Обычно, ИТ специалисты из других стран выдвигают другие требования к оплате своего труда (в том числе с учетом необходимости релокации), размер которой, конечно, зависит от страны гражданства. Обычно, уровень запрашиваемой заработной платы немного выше того, который выдвигают украинцы.

В любом случае, иностранному сотруднику придется пройти ряд иммиграционных процедур и формальностей, что означает, что полноценно приступить к работе он сможет не сразу. Но установленные квоты также не решат этот момент. Действующая редакция Закона Украины "об иммиграции" не позволяет реально оперативно принимать решения о предоставлении разрешения на иммиграцию прозрачным способом. Само по себе установление квот не преодолеет вопрос "нехватки" квалифицированных специалистов в ИТ (кстати, не видели обоснованной статистики такого "недостатка") и не гарантирует реальной вовлеченности такой категории мигрантов в работу по соответствующему направлению работы.

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Таким образом, на самом деле ИТ индустрия крайне слабо почувствует какие-то изменения от утверждения квот. Сейчас даже нет возможности подать тестовые заявления – государственные органы не принимают к рассмотрению документы и, к сожалению, не готовы даже предоставить ответ относительно того, какие именно документы заявитель должен предоставить чтобы подтвердить свой статус высококвалифицированного ИТ-профессионала. Возможно, ситуация станет более понятной после выхода Украины из карантина.

Дмитрий Софина

Эта квота была распределена только по 5 городам Украины. Например, город Винница является шестым городом по числу ИТ специалистов в Украине. Однако нашу заявку не приняли, вместе с замечанием, почему квота не действует в целом на всю Украину. Или в других городах нет такой потребности?

Наоборот в меньших городах, где проживает большая часть населения Украины, сложнее найти нужные кадры, а на их воспитание могут уйти годы. Почему нам нельзя привлечь из других стран специалисты по упрощенной системе, чтобы они помогли также и с обучением нашей молодежи?

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