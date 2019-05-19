LED-лампы представляют серьезную угрозу для человека: в чем причина

LED-светильники считаются технологии нового поколения в подсветке, ведь потребляют меньше электроэнергии, чем обычные лампы, и ими можно управлять с помощью смартфона. Однако французские ученые пришли к выводу, что LED-светильники могут нанести серьезный вред глазам людей.

Какая опасность от LED-света? Как сообщает Ubergizmo, в отчете Французского агентства из продовольствия, окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности (ANSES) говорится, что светодиод может быть потенциально "фототоксичным".

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Это означает, что такие лампы способны привести к разрушению клеток сетчатки глаза и снижению остроты зрения.

Свет самое опасное? ANSES делит синий свет, который производит LED-освещение, на типы. Выделяют теплый свет лампы, который представляет самый низкий риск фототоксичности. Гораздо опаснее LED-источники "холодного" света.

Другие последствия LED-света. Исследователи также обращают внимание на хроническое воздействие от ламп с низкой интенсивностью, которые могут ускорить старение ткани сетчатки глаза и способствовать развитию различных заболеваний. Например, возрастной дегенерации желтого пятна.



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