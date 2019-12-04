Легендарная игра Halo: Reach вышла на PC – цена и первые рекорды

Через 10 лет после релиза игры Halo: Reach на Xbox 360 шутер наконец-то добрался до PC. Проект вышел с улучшенной графикой и полностью подстроенным под клавиатуру и мышь управлением, а также поддержкой высоких разрешений (с высоким fps) и модов.

Знаковый боевик мгновенно стал хитом в магазине Valve: в первый час его запустило огромное количество геймеров.

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Рекорд релиза

Премьера Halo: Reach в Steam стала настоящим ажиотажем. В первые 60 минут с момента релиза игра взяла планку в 100 тысяч пользователей, которые одновременно играли.

Для сравнения: Gears 5 на старте не достигла отметки даже в 10 тысяч человек, Resident Evil 2 приковала к мониторам 55 тысяч пользователей, а Devil May Cry 5 – 88 тысяч человек.

Впрочем, не вполне корректно сравнивать эти свежие AAA-тайтлы с Halo: Reach, поскольку он, в силу возраста, стоит в разы дешевле. С другой стороны, в свое время Destiny 2 на старте составил астрономические 150 тысяч одновременных игроков.

Трейлер игры Halo: Reach – смотрите видео

Цена Halo: Reach

Сейчас боевик Halo: Reach можно купить в Steam или отдельно за 169 гривен, или в составе бандла The Master Chief Collection стоимостью в 479 гривен. В последний, напомним, кроме Halo: Reach войдут переиздания Halo: Combat Evolved и Halo 2, а также Halo 3, Halo 3: ODST и Halo 4.

Релиз полного комплекта экшен-классики Xbox состоится до конца 2020 года.

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