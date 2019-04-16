Легендарная игра Mortal Kombat 11 не появится в Украине: в чем причина

Новая часть культовой игры Mortal Kombat не будет продаваться в Украине. Недавно доступ к игре сняли с прилавков цифровых магазинов Steam и PSN в Украине.

Как пишет PlayUa, эту информацию подтвердили в поддержке Sony.

В чем дело. Как пояснили у производителя, игра не появится в Украине в связи с "соблюдением местных законов". О каких именно законах идёт речь, в компании не уточнили.

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При этом геймеры предполагают, что причиной может быть костюм героини Скарлет, который содержит советскую символику. Как известно, в Украине запрещено использование атрибутики с сочетанием серпа, молота или пятиконечной звезды.



Проблема в украинском законодательстве

Как выкручивались другие разработчики. Это уже не впервые какой-то из персонажей игр противоречит законодательству конкретной страны. Так, компания Valve изменила дизайн персонажей Dota 2, чтобы не нарушать законы Китая. В Германии из игры Wolfenstein убрали нацистскую символику и усы Гитлера, чтобы соответствовать закону.

Однако, пока Sony не планирует вырезать Скарлет. Поэтому украинцы останутся без продолжения Mortal Kombat. Тем игрокам, которые уже сделали предварительный заказ на игру, обещают вернуть средства.



Возможно, причина в этом костюме

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