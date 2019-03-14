Легендарная сага Halo выйдет на PC: когда ждать релиза

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Легендарная сага Halo выйдет на PC
Легендарная сага Halo выйдет на PC / Фото из открытых источников

Серия игр Halo долгие годы оставалась эксклюзивом консоли Xbox, однако уже вскоре она появится на PC. К слову, немало хитов Microsoft: Forza, Gears of War и Fable уже перекочевали на персональные компьютеры.

Что известно о Halo? Как сообщает Kotaku, сама Halo вряд ли нуждается в представлении: это главный козырь Xbox вот уже 17 лет. Правда на PC судьба серии сложилась куда менее удачно.

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В 2003 году Gearbox Software перенесла Halo на платформу Combat Evolved, однако качество порта оказалось неудовлетворительным. В 2007 году была сделана еще одна попытка, уже с Halo 2. Ее представляли как флагманский проект для Windows Vista, но в итоге шутер повторил печальную судьбу предшественницы.

На фоне тогда еще современных Call of Duty 4: Modern Warfare и Crysis детище Microsoft выглядело неактуально. Небольшая часть фанатов, впрочем, с радостью приняла вторую часть на новой платформе и просила корпорацию проделать то же самое с другими выпусками. Теперь же Halo возвращается на PC, причем в максимально полном комплекте.

Трейлер Halo:The Master Chief Collection – смотрите видео

Когда Halo выйдет на PC и какие игры будет включать? Набор, включающий Halo: Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, the Halo 3: ODST Campaign и Halo 4, будет доступен не только в привычном Microsoft Store, но и в Steam. Точной даты премьеры пока нет. Релиз коллекции на PC, скорее всего, связан с грядущим выходом Halo Infinite – как для консолей, так и для компьютеров.

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Теги: Новости Техно Техно Игры Microsoft Xbox
Источник: 24 Канал
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