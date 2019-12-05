Легендарного голландского футболиста удалили из игры FIFA 20: что известно о скандале

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Марко ван Бастен / Фото из открытых источников

Иногда известные люди делают странные поступки и часто им это сходит с рук, однако есть вещи, с которыми шутить не стоит. Так звезду голландского футбола Марко ван Бастена исключили из игры FIFA 20 за довольно странную шутку.

Что случилось

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Марко ван Бастен решил пошутить в прямом эфире канала Fox Sports TV, на котором транслировалась игра клубов "Аякс" и "Хераклес", сообщает Games Radar.

Шутка заключался в следующем: футболист поздравил судью известным жестом, которым пользовались пособники Адольфа Гитлера. Жест отвратительный и удивительно неуместен.

Наказание

Сложно наложить санкции на героя футбола, который вышел на пенсию. Но это смогла сделать студия EA: компания решила исключить карточку игрока из FIFA 20.

Я не хотел шокировать этим людей, я просто хотел посмеяться над тем, что Ганс – немец. Извините меня,
– сказал в свое оправдание Марко ван Бастен.

Неприемлемыми действия Марко ван Бастена признал и телеканал Fox Sports.

Что известно о Марко ван Бастене?
Сам 55-летний спортсмен считается легендой футбола. Он трижды становился обладателем "Золотого мяча" и входит в список ста лучших футболистов мира. Во время своей футбольной карьеры ван Бастен защищал цвета надерландського "Аякса" и итальянского клуба "Милан". Также футболист в 2015 – 2016 годах ассистировал главного тренера сборной Нидерландов Данни Блинда. Сейчас Марко ван Бастен занимает должность технического директора FIFA.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Спорт Футбол Новости Техно Electronic Arts Техно Игры
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