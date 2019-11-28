Легендарный дизайнер Apple Джонни Айв окончательно покинул компанию

Один из самых известных сотрудников Apple, главный дизайнер компании Джонни Айв, ушел с должности. В корпорации он проработал 27 лет. Его фото убрали со страницы о руководстве на сайте Apple.

Айв планирует открыть собственную дизайнерскую компанию.

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"Джони – особая фигура в мире дизайна и его роль в возрождении Apple нельзя переоценить, начиная с революционного iMac 1998 г. и iPhone, а также беспрецедентные амбиции Apple Park, куда в последнее время он вкладывает столько сил и заботы", – сказал CEO Apple Тим Кук.

Что известно о новой фирме

Она получит название LoveFrom. Вместе с Айвом в ней будет работать Марк Ньюсон, который присоединился к команде Apple в 2014 году. Кстати, среди клиентов новой компании будет и Apple.

Кто такой Джони Айв?Одна из самых важных персон в Apple. Именно он определял стиль и внешний вид всех основных продуктов компании – от компьютеров Mac до смартфонов iPhone. Большинство современных устройств компании появились не только благодаря ее основателю Стиву Джобсу, но и Джонатану Айву. В 2005 году The Sunday Times внесла Айва в список самых влиятельных британцев нашего времени.

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