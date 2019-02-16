Lenovo будет выпускать музыкальные смартфоны: что об этом известно

В сети появилась информация, что компания Lenovo в ближайшее время может представить новый бренд мобильных устройств. По имеющимся данным, новое подразделение получит название Lemeng Mobile и будет специализироваться на музыкальных смартфонах.

Правда несколько лет назад от бренда Lemeng Mobile в силу ряда причин руководство компании решило отказаться. И вот теперь ресурс Gizmochina сообщает, что данное имя может получить вторую жизнь.

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Под маркой Lemeng Mobile, вероятно, будут продаваться музыкальные смартфоны. Такие аппараты предложат улучшенное качество звука и ряд дополнительных функций, рассчитанных на меломанов.

Впрочем, сама Lenovo ситуацию никак не комментирует. Поэтому есть вероятность, что повторный запуск бренда Lemeng Mobile не произойдет.

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