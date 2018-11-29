Lenovo готовит недорогой смартфон: что о нем известно

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Lenovo готовит недорогой смартфон
Lenovo готовит недорогой смартфон / dotekomanie.cz

Компания Lenovo работает над созданием нового смартфона среднего уровня под названием K5X. Эту информацию подтвердили сразу несколько источников.

Об этом пишет 3dnews.

Устройство будет работать на процессоре среднего уровня Qualcomm Snapdragon 636 в паре с 6 ГБ оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью до 128 Гбайт.

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Устройство будет работать под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.

Lenovo готує недорогий смартфон

Телефон получит двойную камеру

Этот смартфон засветился на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA). В характеристиках говорится, что телефон получает 6,18-дюймовый дисплей формата Full HD +.

Lenovo K5X должны представить в ближайшее время.

Lenovo готує недорогий смартфон

Смартфон среднего уровня

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Теги: Техно Смартфоны Lenovo
Источник: Техно
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