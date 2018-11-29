Lenovo готовит недорогой смартфон: что о нем известно

Компания Lenovo работает над созданием нового смартфона среднего уровня под названием K5X. Эту информацию подтвердили сразу несколько источников.

Об этом пишет 3dnews.

Устройство будет работать на процессоре среднего уровня Qualcomm Snapdragon 636 в паре с 6 ГБ оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью до 128 Гбайт.

Читайте также: Xiaomi разрабатывает уникальный для себя смартфон

Устройство будет работать под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.

Телефон получит двойную камеру

Этот смартфон засветился на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA). В характеристиках говорится, что телефон получает 6,18-дюймовый дисплей формата Full HD +.

Lenovo K5X должны представить в ближайшее время.

Смартфон среднего уровня

Больше новостей, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно