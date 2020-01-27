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Lenovo M10 FHD REL: цена и характеристики бюджетного планшета с поразительной автономностью

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Lenovo M10 FHD REL: цена и характеристики / Lenovo

Компания Lenovo расширила ассортимент фирменных планшетов выпуском новой модели под названием M10 FHD REL. Кроме доступного ценника, гаджет примечателен процессором Qualcomm Snapdragon и длительным временем автономной работы.

Особенности планшета

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Новинка получила 10,1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920х1200 пикселей. На верхней грани устройства разместились встроенные динамики, на левой – кнопки включения и регулировки громкости. Зарядка встроенного аккумулятора на 7000 мАч осуществляется с помощью порта micro-USB. Заявленная автономность гаджета составляет до 12 часов в режиме воспроизведения видео. Работает Lenovo M10 под управлением ОС Android 9 Pie.


Планшет Lenovo M10 FHD REL

За производительность планшета соответствует восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450 с тактовой частотой 1,8 ГГц, объем оперативной памяти модели составляет 3 ГБ. Встроенный накопитель на 32 ГБ можно расширить с помощью карты microSD до 256 ГБ. Возможности беспроводного подключения устройства представлены модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2. Разрешение датчиков основной и фронтальной камер составляет 8 и 5 Мп соответственно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Lenovo M10

  • ДисплейIPS, 10,1", 1920х1200 пикселей, 320 нит
  • ЧипсетQualcomm Snapdragon 450 (8 x 1,8 ГГц), GPU Adreno 506
  • ПамятьОперативная – 3 Гб; встроенная – 32 Гб с возможностью расширения Micro SD
  • Аккумулятор7000 мАг

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  • ОСAndroid 9.0 (Pie)
  • ЧипсетQualcomm Snapdragon 450 (8 x 1,8 ГГц), GPU Adreno 506
  • КамераОсновная: 8 Мп, автофокус; фронтальная: 5 Мп, фиксированныйфокус
  • Дополнительно3,5-мм аудиоразъем, поддержка технологии Dolby Audio, FM-радио

Цена

Планшет Lenovo M10 FHD REL уже поступил в продажу в Индии по цене 195 долларов. Информации о доступности новинки в других регионах производитель пока не сообщил.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Гаджеты планшеты Lenovo
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