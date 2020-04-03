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Lenovo обновила линейку геймерских ноутбуков Legion

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Lenovo обновила линейку геймерских ноутбуков Legion / Фото из свободных источников

Компания Lenovo расширила ассортимент фирменных портативных PC анонсом моделей Legion 5i и Legion 7i, ключевой особенностью которых стало новейшее железо от Intel и NVIDIA. Кроме того, вендор обновил дизайн геймерских устройств.

Технические характеристики

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"Сердцем" устройств новой игровой линейки станут процессоры Intel десятого поколения семейств Core i9 с тактовой частотой до 5,3 ГГц, Core i7 (до 5,1 ГГц) и Core i5 (до 4,5 ГГц) с поддержкой технологии Turbo Boost Max 3.0 и встроенными модулями Wi-Fi 6 (802.11 ax).

По заявлению вендора, при запуске Red Dead Redemption 2 с разрешением 1080p новый Core i9-1098HK обеспечивает 54% прирост fps по сравнению с моделью Core i7-7820HK.


Ноутбуки Lenovo Legion получили обновленный дизайн

Lenovo Legion 7i получит графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER с дизайном Max-Q, а более доступный Legion 5i производитель оборудует открытім GeForce RTX 2060.

Новые технологии

Обе модели получат поддержку фирменной технологии оптимизации системных ресурсов NVIDIA Advanced Optimus для разгрузки графического ядра в нетребовательных сценариях, а также дисплеи с функцией адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC.


Lenovo Legion оборудованы самым производительным железом Intel и NVIDIA

Дата выхода и цена

Другие спецификации и дата начала продаж новинок производитель пока не раскрывает. Однако Lenovo уже объявила цену игровых лэптопов: в зависимости от конфигурации, прайс на Legion 7i стартует с отметки в 1 199 долларов (около 33 100 гривен по курсу по состоянию на 3 апреля 2020 года), а Legion 5i обойдется покупателям в сумму от 999 долларов (около 27 600 гривен).

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Техно Игры ноутбук Lenovo Новости Техно Гаджеты
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