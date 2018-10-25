Lenovo определилась с датой презентации необычного смартфона Z5 Pro

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Lenovo Z5 Pro
Lenovo Z5 Pro / Фото из свободных источников

Компания Lenovo сообщила о предстоящей презентации, которую запланировали на 1 ноября этого года. Китайский производитель планирует представить абсолютно безрамочный смартфон Lenovo Z5 Pro.

Об этом сообщает Ferra.

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Ранее топ-менеджеры Lenovo отмечали, что смартфон Lenovo Z5 Pro получил почти 100% покрытие экраном передней панели. Дисплей сдвигается вниз, открывая доступ к фронтальной камере, как у только что представленного флагманского Xiaomi Mi Mix 3.

Lenovo Z5 Pro

Lenovo Z5 Pro представят уже 1 ноября

Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2280 × 1440 пикселей, двойной основной камерой 20 + 16 Мп, топовым процессором Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 64, 128 и 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Также Lenovo Z5 Pro получит аккумулятор емкостью 4 000 миллиампер часов.

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Теги: Техно Смартфоны Китай Lenovo
Источник: Техно
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