Lenovo представила абсолютно беспроводные наушники

Компания Lenovo вместе с новым смартфоном Z5 Pro, представила абсолютно беспроводные наушники – Lenovo Air. При этом цена довольно доступная – 43 доллара.

Об этом пишет keddr.com.

Lenovo Air – это вакуумные наушники, которые работают на одном заряде до 3 часов. Они состоят из 6-мм излучателей с графеновой диафрагмой, а также набором микросхем с чипом II и модулем Bluetooth 4.2.

Читайте также: Новая функция Apple Watch 4 спасла жизнь пользователю

Lenovo Air хранятся и заряжаются в специальном кейсе, который оснащен аккумулятором объемом 400 мАч и портом USB-C. Поэтому это может обеспечить до 10 часов автономной работы без подключения к розетке.

Наушники получили защиту от воды и пыли по стандарту IPX5.

Lenovo Air доступны в двух цветах

Lenovo Air можно приобрести в белом цвете с серебристым футляром и в черном цвете в футляре морской волны. Как мы уже упоминали, цена таких наушников – 43 доллара или 1200 гривен. Новинка поступит в продажу 8 ноября.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно