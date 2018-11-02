Lenovo представила абсолютно беспроводные наушники

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Беспроводные наушники Lenovo Air
Беспроводные наушники Lenovo Air / keddr.com

Компания Lenovo вместе с новым смартфоном Z5 Pro, представила абсолютно беспроводные наушники – Lenovo Air. При этом цена довольно доступная – 43 доллара.

Об этом пишет keddr.com.

Lenovo Air – это вакуумные наушники, которые работают на одном заряде до 3 часов. Они состоят из 6-мм излучателей с графеновой диафрагмой, а также набором микросхем с чипом II и модулем Bluetooth 4.2.

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Lenovo Air хранятся и заряжаются в специальном кейсе, который оснащен аккумулятором объемом 400 мАч и портом USB-C. Поэтому это может обеспечить до 10 часов автономной работы без подключения к розетке.

Наушники получили защиту от воды и пыли по стандарту IPX5.

Lenovo Air

Lenovo Air доступны в двух цветах

Lenovo Air можно приобрести в белом цвете с серебристым футляром и в черном цвете в футляре морской волны. Как мы уже упоминали, цена таких наушников – 43 доллара или 1200 гривен. Новинка поступит в продажу 8 ноября.

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Теги: Техно Lenovo Гаджеты
Источник: Техно
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