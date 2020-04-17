Lenovo представила в Украине ноутбуки ThinkPad E14 и E15 для малого и среднего бизнеса
Компания Lenovo представила в Украине новинки для малого и среднего бизнеса – ноутбуки ThinkPad E14 и ThinkPad E15. Устройства получили стильный металлический корпус, новейшие процессоры с интеллектуальными функциями и высокую автономность – все, что нужно для развития бизнеса.
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Особенности новых ноутбуков от Lenovo
Характерными особенностями обеих моделей является мощная начинка, что в ThinkPad E14 и ThinkPad E15 – с диагоналями экрана 14 и 15 дюймов соответственно. В максимальной конфигурации эти устройства получили процессоры Intel Core i7 десятого поколения, которые способны автоматически регулировать мощность с помощью системы на базе искусственного интеллекта.
Новые модели также оборудовали дискретной видеокартой AMD Radeon RX640 и оперативной памятью объемом 16 ГБ (в максимальной конфигурации). Поэтому устройства смогут обеспечить стабильную работу нескольких программ одновременно. Эти ноутбуки легко справятся с фото и видеоредактированием, а дисплей Full HD (1920x1080 пикселей) обеспечит качественное и четкое изображение.
Lenovo ThinkPad E14 и E15 прекрасно работают с фото- и видеоредактированием
Обе модели способны работать еще и на "турбоскорости" – энергонезависимая память Intel Optane, которую можно выбрать опционально, ускоряет работу компьютера, обеспечивает быстрый запуск системы и программ, а также непревзойденные игровые возможности. Эта усовершенствованная платформа обеспечивает прирост работы HDD и ОЗУ благодаря быстрому буферу памяти. За хранение данных в новинках отвечают жесткий диск до 2 ТБ и SSD-накопитель объемом до 1 ТБ (в максимальной конфигурации).
Всегда на связи
Новые модели ThinkPad серии E пригодятся для проведения видеоконференций и онлайн-звонков. Именно сейчас это более чем актуально. Ноутбуки оборудованы динамиками с поддержкой технологии Dolby Audio и микрофонами, которые сертифицированы для программы Skype for Business, которая обеспечит комфортные условия для коммуникации.
Безопасность данных
Сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, призван надежно защитить информацию и обеспечить быстрый доступ к ней. Дополнительный уровень защиты обеспечивает модуль TPM 2.0, который шифрует данные и выполняет аппаратную аутентификацию. Физическая шторка ThinkShutter прикрывает HD камеру и обеспечивает конфиденциальность во время онлайн-общения.
Автономность
Новые модели могут работать до 12 часов в автономном режиме и поддерживают технологию Rapid Charge, которая за 60 минут заряжает ноутбук до 80%. С такими возможностями пользователям не стоит беспокоиться о заряде ноутбука с вечера, 60 минут – и устройство снова готово к работе.
Больше возможностей с новой док-станцией
Расширить возможности ноутбуков ThinkPad E14 и E15 и мгновенно подключить к ним дополнительные устройства можно благодаря новой док-станции Lenovo Thunderbolt 3 Essential Dock. Спроектированный на базе технологии Thunderbolt 3 от Intel порт-репликатор передает аудиовизуальный контент на смежные устройства со скоростью до 40 Гб/с.
Новая док-станция расширит возможности ноутбуков Lenovo
Док-станция позволяет одновременно подключить к лэптопу полноразмерную клавиатуру и мышку, подзарядить смартфон и загрузить файлы на флэш-накопитель. Достаточно подсоединить к ноутбуку один кабель мощностью 65 Вт через Thunderbolt или USB-C – и функциональное рабочее место уже готово. Через порты DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0 можно присоединить два дополнительных 4К-монитора для комфортной работы с графическими редакторами и программами для видеомонтажа.
Цены
ThinkPad E14 доступен на украинском рынке по цене от 19 085 грн, а ThinkPad E15 – от 21 800 грн. Док-станция Lenovo Thunderbolt 3 Essential Dock будет доступна в мае по цене 9 999 грн.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Lenovo ThinkPad E14 / E15
- ПроцессорIntel Core i7-10710U (в максимальной конфигурации)
- Дисплей14" Full HD й 15,6" (1920x1080) IPS, 250 ніт (в максимальной конфигурации)
- НакопительSSD до 1 ТБ, HDD до 2 ТБ, Intel Optane Memory H10 с Solid State Storage (опционально)
- ПортыUSB 2.0, 2 х USB 3.1 Gen 1 (в т.ч. один Always On), USB 3.1 Type-C Gen 1 (с функцией зарядки и DisplayPort), Ethernet (RJ-45), combo jack 3.5mm (audio/microphone ), HDMI
- Весот 1,69 кг/от 1,9 ru
- Цветчерный (Black), серебристый (Silver)
- Оперативная памятьдо 16 ГБ DDR4 2666 МГц
- Операционная системаWindows 10 Pro/ Windows 10 Home
- ГрафикаIntel UHD Graphics или AMD Radeon RX 640 Graphic
- Батарея45 Вт/ч, с поддержкой Rapid Charge
- АудиосистемаHD Audio, Synaptic; два стереодинамика мощностью по 2 Вт
- СетьWi-Fi 2x2 802.11ax + Bluetooth 5.0, M.2 card (в максимальной конфигурации)
- Габаритыот 325 x 232 x 17,9 мм/от 368 x 245 x 18,9 мм
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