Lenovo тестирует уникальную технологию ультратихого режима

Компания Lenovo является крупнейшим производителем персональных компьютеров в мире. Ежегодно она продает миллионы ноутбуков. Чтобы удержать позиции, корпорация постоянно разрабатывает новые интересные решения, которые обеспечивают качественную работу устройств и комфорт для пользователей.

Как передает gizmochina.com, пока компания тестирует ряд новых функций для улучшения работы своих пользователей. Одной из таких функций является Ultra Quiet Mode (ультратихий режим).

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Детали

Lenovo тестирует этот ультратихий режим на некоторых своих ноутбуках в Китае. Эту функцию можно будет активировать с помощью настроек BIOS.

При включении вентилятор процессора перейдет в динамический режим, в котором он автоматически переключится на ультратихий режим, когда ноутбук не находится под высокими нагрузками. Если процессор потребует охлаждения, ноутбук вернется в обычный режим.



Новая функция на ноутбуках Lenovo

Правда когда функция Ultra Quiet Mode станет доступной для обычных пользователей – пока информации нет. Также неизвестно, влияет ли эта функция на ежедневную производительность устройства.

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