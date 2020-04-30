Lenovo ThinkBook 13s: мощность и надежность в изящном дизайне

На рынке ноутбуков представлено немало моделей, отвечающих различным потребностям пользователей. Линейка Lenovo ThinkBook пользуется немалой популярностью среди решений для работы и офисных приложений, а потому новенький ThinkBook 13s точно пригодится не только для работы в офисе, но и за его пределами.

Ноутбуки Lenovo ThinkBook отличаются своей надежностью и популярностью среди ноутбуков для "рабочих" задач. Поэтому производитель решил немного поколдовать над дизайном и представил ThinkBook 13s, который точно завоюет сердца не только поклонников бренда. Подробнее о ноутбуке далее в обзоре 24 канала.

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Дизайн

Прежде всего, обратим внимание на дизайн. Пользователи, которые знакомы с линейкой ThinkBook, привыкли, что практически все ноутбуки выполнены в строгом черном дизайне, за исключением лимитированных серий в серебряном корпусе. С ThinkBook 13s получилось наоборот – корпус ноутбука выполнен из алюминия темно-серебряного цвета.



Корпус Lenovo ThinkBook 13s выполнен из алюминия

Среди видимых изменений также рамки вокруг дисплея: все они, за исключением нижней, практически незаметны. В целом, стилистика, в которой выполнен ThinkBook 13s, достаточно сдержанная, но в то же время современная. Немного выбивается из этой концепции, пожалуй, зеркальная окантовка тачпада.

Конструкция шарниров ThinkBook 13s довольно интересная, она дает возможность раскрывать экран на 180 градусов, что очень пригодится пользователям. Однако, сами шарниры затянуты достаточно туго – настолько, что открыть ноутбук одной рукой не получается.

Харктеристики

После осмотра дизанайна устройства целесообразно перейти к его характеристикам. Lenovo ThinkBook 13s оборудован мощным процессором Intel Core i7 10 поколения (в максимальной комплектации). Заметим, ноутбук представлен в 4 модификациях CPU:

Intel Core i5 (8 поколение)

Intel Core i5 (10 поколение)

Intel Core i7 (8 поколение)

Intel Core i7 (10 поколение).

За графику отвечает встроенная видеокарта Intel UHD 620 с унифицированной архитектурой памяти (UMA), кроме того опционально можно выбрать дисректную видеокарту AMD Radeon 540X с 2 ГБ GDDR5.

Хранилище данных представлено модификациями: 512 ГБ M.2 PCIe SSD и 256 ГБ SATA SSD. Оперативная память здесь на 8 ГБ и 16 ГБ.

Дисплей ThinkBook 13s представлен 13,3-дюймовой IPS-матрицей с автоотблиском и технологией Dolby Vision HDR (300 нит, 72% охват цветового пространства).



Lenovo ThinkBook 13s имеет тонкие рамки вокруг дисплея (кроме нижней)

По заявлению производителя, ноутбук может проработать до 10 часов на одном заряде.

Габариты ThinkBook 13s: ширина – 307,6 миллиметр, глубина – 216,4 миллиметра, высота – 15,9 миллиметра. При этом вес ноутбука – 1,4 килограмма (может быть больше из-за разницы в модификациях).

Порты:

USB-C Gen 2

2 x USB 3.1 Gen 1 (один всегда включен)

комбинированный разъем для наушников/микрофона

HDMI 1.4b.



Разъемы Lenovo ThinkBook 13s



Разъемы Lenovo ThinkBook 13s

Безопасность

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Встроенные функции безопасности защитят критически важную для бизнеса информацию. Ноутбук укомплектован дискретным модулем (dTPM), который шифрует данные и работает совместно с функциями безопасности Windows 10. Защитная шторка ThinkShutter закрывает объектив камеры, когда ты не хочешь, чтобы тебя видели. Считыватель отпечатков пальцев встроен в кнопку питания, поэтому обычным прикосновением пальца можно войти в систему и сразу же загрузить ноутбук, словно телефон.

Опыт использования

Lenovo ThinkBook 13s прекрасно справился со всеми поставленными задачами (правда, чрезвычайных нагрузок ему мы не давали). Он работает практически бесшумно и не нагревается, кроме тех случаев, когда на нем запускались "тяжелые" программы. Пользоваться им очень удобно, даже если он лежит на коленях, а не на столе или специальном столике.



Lenovo ThinkBook 13s можно разложить на 180 градусов

При умеренных нагрузках ThinkBook 13s выдерживал иногда даже больше 10 часов работы на одном заряде. Если включались ресурсоемкие приложения и программы, устройство разряжалось чуть быстрее обычного, но разница была не критичной. Кроме того, заряжался ноутбук также относительно быстро.

Отдельно стоит отметить средства безопасности. Компания Lenovo уже не первый год трудится над совершенствованием защищенности своих устройств, и забегая на перед, ей это прекрасно удается. С технологиями ThinkShield вы можете не волноваться, что ваши данные случайным образом будут похищены прямо с устройства. К тому же разблокировка по отпечатку пальцев срабатывает очень быстро, а специальная шторка для закрытия камеры придаст большей уверенности в том, что через камеру на ноутбуке за вами точно никто не следит.

Цена

На официальном сайте Lenovo устройство можно приобрести от 29 307 гривен.

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