Обзор ноутбука ThinkPad T590: главные преимущества премиального и стильного лэптопа

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Lenovo ThinkPad T590 – обзор, фото, видео, характеристики, цена в Украине
Lenovo ThinkPad T590: обзор, характеристики и цена в Украине / 24 Канал

Линейка ноутбуков Lenovo ThinkPad по праву считается премиальной: устройства всегда получают мощную начинку даже для самых сложных задач и стильный дизайн. ThinkPad T590 не стал исключением из правил и смог порадовать приятным опытом пользования, мобильностью и легкостью.

Lenovo ThinkPad T590 получил матовый поликарбонатный корпус, который, по сравнению с предыдущими моделями, стал меньше и легче. Габариты лэптопа: высота – 19,1 миллиметра, ширина – 365,8 миллиметра, глубина – 248 миллиметров; при этом вес новинки – 1,75 килограмма.

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Кроме того, ноутбук можно разложить на 180 градусов, что добавляет удобства в использовании девайса.

Lenovo ThinkPad T590
Lenovo ThinkPad T590 раскрывается на 180 градусов

На задней и боковых панелях ThinkPad T590 размещены различные порты и разъемы:

  • USB-C (зарядный);
  • USB-C Thunderbolt 3;
  • USB-C;
  • USB 3.1;
  • HDMI 1.4;
  • Комбинированный разъем для подключения наушников и микрофона;
  • microSD Card Reader;

Lenovo ThinkPad T590
Разъемы Lenovo ThinkPad T590 

  • USB 3.1;
  • RJ-45;
  • Замок.

Lenovo ThinkPad T590
Разъемы Lenovo ThinkPad T590

Ключевой особенностью модели T590 стал 15-дюймовый дисплей с разрешением 4К, IPS-матрицей, яркостью 500 нит и поддержкой технологии Dolby Vision. Изображение на дисплее может похвастаться динамичностью, насыщенностью, широким углом обзора (178 градусов).


Lenovo ThinkPad T590 получил 15,6-дюймовый дисплей

Если выбрать оптимальный режим энергосбережения и использовать ноутбук для стандартной офисной работы, аккумулятор может обеспечить до 15 часов работы от одного зяряда. При этом аккумулятор благодаря интегрированной технологии быстрой зарядки (Rapid Charge) всего за 15-20 минут может продлить свою работоспособность на 2 часа. До 80% батарея заряжается всего за час.


Lenovo ThinkPad T590 может работать до 15 часов

Нам в руки попала модель с 4-ядерным процессором Intel Core i7-8565U, работающим на тактовой частоте 1,8 – 4,6 ГГц. Ноутбук обеспечили 8 ГБ оперативной памяти DDR4-2400 МГц, которую можно увеличить до 48 ГБ. Встроенное хранилище представлено SSD на 256 ГБ. Видеокарта интегрированная – Intel UHD Graphics 620.

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В повседневном использовании Lenovo ThinkPad T590 работает быстро и не показывает даже намека на притормаживание. Система охлаждения при небольших нагрузках хорошо справляется и работает бесшумно. Однако, если перед ноутбуком поставить ресурсоемкие задачи, то он начинает нагреваться, а вентилятор можно даже услышать.

Lenovo ThinkPad T590
Lenovo ThinkPad T590 легкий и приятный на ощупь

У Lenovo ThinkPad T590 широкий набор технологий безопасности, что характерно для всех ноутбуков корпоративного класса. Здесь есть считыватель смарт-карт, слот для замка Kensington, сканер отпечатков пальцев и инфракрасная камера с поддержкой распознавания лица. Быстрый вход обеспечивается с помощью Windows Hello.

За топовый ноутбук в такой комплектации придется заплатить 37 498 гривен. Новинка уже доступна на украинском рынке.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Lenovo Обзоры Цены ноутбук Публикации Новости Техно Техно Гаджеты
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