Lenovo ThinkPad X1 Carbon: на CES 2019 представили новое поколение тонких ноутбуков

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Lenovo ThinkPad X1 Carbon: фото, характеристики, цена
Lenovo ThinkPad X1 Carbon: фото, характеристики, цена / Lenovo

Оригинальный ноутбук серии Lenovo ThinkPad X1 представили в мае 2011 года, а через год компания выпустила обновленную версию ноутбука ThinkPad X1 Carbon. На выставке CES 2019 китайская компания представила седьмое поколение легких и надежных ноутбуков ThinkPad X1 Carbon.

Об этом сообщает 3D News.

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Ноутбук получил ряд усовершенствований, которые повышают комфорт и производительность работы. Прежде всего, толщина аппарата снизилась до 14,95 миллиметров, а вес начинается от 1,11 килограмма при диагонали экрана в 14 дюймов. Модель обзавелись акустической системой из двух высокочастотных динамиков и двух расположенных под ними низкочастотных динамиков с технологией Dolby Atmos, которая обеспечивает реалистичное и качественное звучание.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon
Lenovo ThinkPad X1 Carbon стал еще тоньше и легче

ThinkPad X1 Carbon получил массив из четырех микрофонов с широкой зоной чувствительности. Технология позволяет устраивать телеконференции и пользоваться голосовыми помощниками Cortana или Alexa даже в людных помещениях – распознаваться будет только голос владельца.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon
Lenovo ThinkPad X1 Carbon считается самым легким 14-дюймовым ноутбуком в мире

Ноутбук получил бтарею, которая обеспечивает до 15 часов автономной работы, а также встроенный беспроводной модем LTE-A, который расширяет возможности для работы вне офиса и дома. Совместимость со стандартом CAT 16 LTE позволяет скачивать информацию с гигабитными скоростями в сетях 4G.

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Среди других характеристик "самого легкого 14-дюймового ноутбука в мире" можно вспомнить процессоры Intel Core 8 поколения, до 16 ГБ оперативной памяти, накопитель PCIe SSD объемом до 2 ТБ, полноформатный разъем HDMI, два порта USB 3.1 и два порта USB-C и Thunderbolt.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon
Lenovo ThinkPad X1 Carbon поступит в продажу в июне

Выход на рынок Lenovo ThinkPad X1 Carbon состоится только в июне, а стоить новинка будет от 1 710 долларов (около 47 400 гривен) на рынке США.

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Теги: Техно Гаджеты CES 2019 Lenovo ноутбук Цены
Источник: Техно
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