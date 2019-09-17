Lenovo выпустила бюджетные смарт-часы

Китайская компания Lenovo провела в Индии презентацию, в рамках которой представила новые умные часы Carme. Новинка уже поступила в продажу.

Как свидетельствует портал flipkart.com, который стал официальным дистрибьютором.

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Новинка получила 1.3-дюймовый экран с 2.5 D стеклом. Емкость аккумулятора составляет 200 мач, что обеспечивает до недели автономной работы. Корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP68.

Чем интересны? Lenovo Carme получили шагомер, будильник, секундомер. Также они выполняют мониторинг сна, следят за физической активностью, предлагают несколько режимов тренировок, освещают прогноз погоды.

Цена новинки – 50 долларов

Они синхронизируются со смартфоном. Lenovo Carme уведомляет пользователя о звонках и сообщениях. Они работают с iOS и Android.

Цена. Lenovo Carme относят к начальному уровню. Новинка оценена в 50 долларов (1 250 гривен).

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