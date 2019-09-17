Lenovo выпустила бюджетные смарт-часы

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Lenovo выпустила бюджетные смарт-часы
Lenovo выпустила бюджетные смарт-часы / flipkart.com

Китайская компания Lenovo провела в Индии презентацию, в рамках которой представила новые умные часы Carme. Новинка уже поступила в продажу.

Как свидетельствует портал flipkart.com, который стал официальным дистрибьютором.

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Новинка получила 1.3-дюймовый экран с 2.5 D стеклом. Емкость аккумулятора составляет 200 мач, что обеспечивает до недели автономной работы. Корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP68.

Чем интересны? Lenovo Carme получили шагомер, будильник, секундомер. Также они выполняют мониторинг сна, следят за физической активностью, предлагают несколько режимов тренировок, освещают прогноз погоды.

Lenovo випустила бюджетний смарт-годинник

Цена новинки – 50 долларов

Они синхронизируются со смартфоном. Lenovo Carme уведомляет пользователя о звонках и сообщениях. Они работают с iOS и Android.

Цена. Lenovo Carme относят к начальному уровню. Новинка оценена в 50 долларов (1 250 гривен).

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Теги: Новости Техно Техно Lenovo Гаджеты Умные часы
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