Lenovo выпустила десктопную версию легендарной клавиатуры ThinkPad: видео
Ноутбуки Lenovo ThinkPad известны своей фирменной клавиатурой с интегрированным трекпойнтом, способным значительно облегчить управление компьютером при отсутствии мышки. Теперь воспользоваться такой возможностью могут и владельцы десктопов: компания представила беспроводную клавиатуру ThinkPad TrackPoint II, совместимую как с портативными, так и стационарными ПК.
Клавиатура подключается к компьютеру через Bluetooth или с помощью USB-ресивера, сообщает Mspoweruser.
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Особенности клавиатуры
Клавиатура поддерживает технологию Microsoft Swift Pair, поэтому возможно одновременное сочетание сразу с двумя разными устройствами. 84-клавишный аксессуар имеет ресурс в 10 миллионов нажатий и совместим как с Windows 7/10, так и с Android.
ThinkPad TrackPoint II
По заявлению производителя, полный заряд аккумулятора ThinkPad TrackPoint II обеспечит до 2 месяцев автономной работы, а 15 минут зарядки через порт USB-C хватит на неделю. Предусмотрена и поддержка ввода текста для пользователей с нарушениями зрения за счет специальной разметки на клавишах.
Габариты новинки составляют 306х164х14 мм, вес – 490 граммов.
Видео отлично демонстрирует внешний вид клавиатуры:
Цена
Аксессуар уже поступил в продажу в США по цене 99,99 долларов. О доступности ThinkPad TrackPoint II в других регионах будет объявлен позже.
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