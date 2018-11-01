Lenovo представила безрамочный смартфон-слайдер Z5 Pro

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Lenovo Z5 Pro: характеристики, цена
Lenovo Z5 Pro: характеристики, цена / Android Authority

Компания Lenovo представила собственный смартфон-слайдер Z5 Pro. Так же, как в уже представленных флагманских смартфонов Xiaomi Mi Mix 3 и Honor Magic 2, экран Lenovo Z5 Pro сдвигается вниз, открывая доступ к фронтальной камере.

Об этом сообщает Ferra.

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Несмотря на слухи, Lenovo Z5 Pro оказался смартфоном скорее среднего уровня, чем флагманом. Он получил 6,39-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD + (2340 х 1080 точек). К слову, он занимает 95,06% передней панели. Кроме того, новинка оборудована двойной основной камерой на 24 + 16 Мп, двойной фронтальной камерой на 16 + 8Мп. А сканер отпечатков пальцев встроен под экран.

Lenovo Z5 Pro
Lenovo Z5 Pro получил практически безрамочный дисплей

Аппаратной основой Lenovo Z5 Pro стал процессор Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти.

Аккумулятор имеет емкость 3 350 миллиампер часов.

Lenovo Z5 Pro
Lenovo Z5 Pro будет продаваться в Китае с 1 ноября

Размеры составляют 155,12 х 73,04 х 9,3 миллиметра, а вес – 210 граммов. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой ZUI 10.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Lenovo Z5 Pro

  • ДисплейТип: Super AMOLED
    Диагональ: 6,39 дюйма
    Разрешение: 2340 х 1080 пикселей
  • Процессор Qualcomm Snapdragon 710
  • ВидеопроцессорAdreno 616
  • ПамятьОперативная: 6 ГБ
    Встроенная: 64 ГБ / 128 ГБ
  • КамераОсновная: 24 Мп + 16 Мп
    ​Фронтальная: 16 Мп+ 8 Мп
  • Аккумулятор3 350 мАч
  • Операционная системаAndroid 8.1 Oreo

 

Lenovo Z5 Pro поступит в продажу в черном цвете по цене 287 долларов (около 7 600 гривен) 6 / 64 ГБ и 330 долларов (около 8 800 гривен) за версию 6 / 128 ГБ. В Китае продажи новинки начались с 1 ноября.

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Теги: Техно Lenovo Китай Цены Смартфоны
Источник: Техно
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