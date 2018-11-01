Компания Lenovo представила собственный смартфон-слайдер Z5 Pro. Так же, как в уже представленных флагманских смартфонов Xiaomi Mi Mix 3 и Honor Magic 2, экран Lenovo Z5 Pro сдвигается вниз, открывая доступ к фронтальной камере.

Об этом сообщает Ferra.

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Несмотря на слухи, Lenovo Z5 Pro оказался смартфоном скорее среднего уровня, чем флагманом. Он получил 6,39-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD + (2340 х 1080 точек). К слову, он занимает 95,06% передней панели. Кроме того, новинка оборудована двойной основной камерой на 24 + 16 Мп, двойной фронтальной камерой на 16 + 8Мп. А сканер отпечатков пальцев встроен под экран.



Lenovo Z5 Pro получил практически безрамочный дисплей

Аппаратной основой Lenovo Z5 Pro стал процессор Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти.

Аккумулятор имеет емкость 3 350 миллиампер часов.



Lenovo Z5 Pro будет продаваться в Китае с 1 ноября

Размеры составляют 155,12 х 73,04 х 9,3 миллиметра, а вес – 210 граммов. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой ZUI 10.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Lenovo Z5 Pro Дисплей Тип: Super AMOLED

Диагональ: 6,39 дюйма

Разрешение: 2340 х 1080 пикселей

Тип: Super AMOLED Диагональ: 6,39 дюйма Разрешение: 2340 х 1080 пикселей Процессор Qualcomm Snapdragon 710

Qualcomm Snapdragon 710 Видеопроцессор Adreno 616

Adreno 616 Память Оперативная: 6 ГБ

Встроенная: 64 ГБ / 128 ГБ

Оперативная: 6 ГБ Встроенная: 64 ГБ / 128 ГБ Камера Основная: 24 Мп + 16 Мп

​Фронтальная: 16 Мп+ 8 Мп

Основная: 24 Мп + 16 Мп ​Фронтальная: 16 Мп+ 8 Мп Аккумулятор 3 350 мАч

3 350 мАч Операционная системаAndroid 8.1 Oreo

Lenovo Z5 Pro поступит в продажу в черном цвете по цене 287 долларов (около 7 600 гривен) 6 / 64 ГБ и 330 долларов (около 8 800 гривен) за версию 6 / 128 ГБ. В Китае продажи новинки начались с 1 ноября.

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