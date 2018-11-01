Lenovo представила безрамочный смартфон-слайдер Z5 Pro
Компания Lenovo представила собственный смартфон-слайдер Z5 Pro. Так же, как в уже представленных флагманских смартфонов Xiaomi Mi Mix 3 и Honor Magic 2, экран Lenovo Z5 Pro сдвигается вниз, открывая доступ к фронтальной камере.
Об этом сообщает Ferra.
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Несмотря на слухи, Lenovo Z5 Pro оказался смартфоном скорее среднего уровня, чем флагманом. Он получил 6,39-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD + (2340 х 1080 точек). К слову, он занимает 95,06% передней панели. Кроме того, новинка оборудована двойной основной камерой на 24 + 16 Мп, двойной фронтальной камерой на 16 + 8Мп. А сканер отпечатков пальцев встроен под экран.
Lenovo Z5 Pro получил практически безрамочный дисплей
Аппаратной основой Lenovo Z5 Pro стал процессор Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти.
Аккумулятор имеет емкость 3 350 миллиампер часов.
Lenovo Z5 Pro будет продаваться в Китае с 1 ноября
Размеры составляют 155,12 х 73,04 х 9,3 миллиметра, а вес – 210 граммов. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой ZUI 10.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Lenovo Z5 Pro
- ДисплейТип: Super AMOLED
Диагональ: 6,39 дюйма
Разрешение: 2340 х 1080 пикселей
- Процессор Qualcomm Snapdragon 710
- ВидеопроцессорAdreno 616
- ПамятьОперативная: 6 ГБ
Встроенная: 64 ГБ / 128 ГБ
- КамераОсновная: 24 Мп + 16 Мп
Фронтальная: 16 Мп+ 8 Мп
- Аккумулятор3 350 мАч
- Операционная системаAndroid 8.1 Oreo
Lenovo Z5 Pro поступит в продажу в черном цвете по цене 287 долларов (около 7 600 гривен) 6 / 64 ГБ и 330 долларов (около 8 800 гривен) за версию 6 / 128 ГБ. В Китае продажи новинки начались с 1 ноября.
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