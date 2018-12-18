Lenovo Z5 Pro GT: первый смартфон с процессором Snapdragon 855 и рекордной оперативкой

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Lenovo Z5 Pro GT: цена, обзор, характеристики смартфона
Lenovo Z5 Pro GT: обзор, характеристики, цена / Фото из свободных источников

Компания Lenovo представила флагманский смартфон Lenovo Z5 Pro GT. Новинка получила топовый процессор Snapdragon 855 и рекордные 12 ГБ оперативной памяти.

Об этом сообщает 4PDA.

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Ключевым отличием специальной версии смартфона-слайдера Z5 Pro GT от предшественника стала его начинка – аппарат получил флагманский процессор Snapdragon 855. Новинка стала не только первым устройством компании на базе новейшей платформы Qualcomm, но и первым смартфоном, который получил 12 ГБ оперативной памяти.

Lenovo Z5 Pro GT
Lenovo Z5 Pro GT получил 12 ГБ оперативной памяти

Изменения коснулись и конфигурации камер: основной фотомодуль гаджета получил два сенсора Sony IMX на 24 и 16 Мп с апертурой f / 1.8. Селфи-модуль, который выдвигается из-под экрана, получил сенсор на 16 Мп и инфракрасный датчик на 8 Мп с функцией распознавания лица.

Lenovo Z5 Pro GT
Lenovo Z5 Pro GT получил большой безрамочный дисплей

Аппарат оснащен аккумулятором на 3 350 миллиампер часов и будет выпущен в четырех различных конфигурациях с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Технические характеристики Lenovo Z5 Pro GT

Дисплей

Тип: Super AMOLED
Диагональ: 6,39 дюйма
Разрешение: 2340 x 1080 пикселей

Процессор

Qualcomm Snapdragon 855

Видеопроцессор

Adreno 640

Память

Оперативная: 6 ГБ / 8 ГБ / 12 ГБ
Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ

Камера

Основная: 16 Мп + 24 Мп
Фронтальная: 16 Мп + 8 Мп

Аккумулятор

3350 мач

Операционная система

Android 9.0 Pie

Цена Lenovo Z5 Pro GT

Версия Lenovo Z5 Pro GT с 6/128 ГБ будет стоить 390 долларов (около 10 900 гривен), аппарат с 8/128 ГБ будут продавать по цене 434 доллара (около 12 000 гривен), модификацию 8/256 ГБ оценили в 492 доллара (около 13 700 гривен), а топовый вариант с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти обойдется покупателям в 635 долларов (около 17 700 гривен).

Предварительные заказы на смартфон в Китае начнут принимать с 15 января 2019 года, в продажу Lenovo Z5 Pro GT поступит 24 января 2019 года.

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Теги: Китай Lenovo Цены Обзоры Техно Snapdragon 855 Qualcomm Смартфоны
Источник: Техно
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