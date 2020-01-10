Летающая скорая помощь будет добираться до пациента вдвое быстрее чем автомобиль

Несмотря на то, что электрическая авиация только начинает развиваться, ряд компаний уже пытается захватить свою долю рынка. Некоторые сосредоточили внимание на доставке посылок, другие предпочитают заняться пассажирскими перевозками или городскими службами такси. Стартап Jump Aero собирается предложить службам скорой медицинской помощи летательные аппараты для доставки больных в больницы.

Jump Aero хочет взять на себя оказание скорой медицинской помощи. Аэроскорые смогут доставлять пациентов на скорости 320 километров в час, пишет New Atlas.

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Как будет работать аэроскорая

Стартап обещает сократить время ожидания прибытия машины скорой помощи вдвое. Благодаря небольшим размерам и способности вертикально садиться и взлетать аппарат доберется до пациента, минуя пробки и бездорожье.

Впрочем, компания заявила о себе совсем недавно и еще ищет финансирование, так что технических подробностей о ее воздушных такси пока мало.

Мы намерены доставлять бригады оперативного реагирования на вызов настолько быстро и безопасно, насколько это позволяют технологии. Мы рады будем сотрудничать с партнерами среди районных администраций и организаций скорой помощи, чтобы помочь нашим героям спасать жизни,

– рассказал Карл Дитрих, основатель Jump Aero

К слову, аналогичная идея появилась и у руководителей компании Volocopter, производителя электрических мультикоптеров. Вместе с немецкой некоммерческой организацией экстренных служб ADAC компания начинает годовые испытания модели 2Х, которая способна развивать скорость до 100 км/ч.

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