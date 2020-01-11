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Летающий мотоцикл-трансформер Lazareth появится всего в пяти экземплярах

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Мотоцикл Lazareth LMV 496 / La Moto Volante

Воздушные авто в свободной продаже еще не доступны, а вот воздушный мотоцикл при желании купить можно. Для этого, конечно, нужно выложить полмиллиона долларов.

В марте прошлого года компания Lazareth показала видео аппарата с возможностью вертикального взлета и посадки La Moto Volante. На видео мотоцикл с пилотом в седле поднимался в воздух, удерживаемый страховочными тросами.

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Новое видео демонстрирует свободный полет над сельскими пейзажами, детально показывает момент взлета и посадки, но технических подробностей не сообщает.

Демонстрация взлета и посадки Lazareth LMV 496:

Применение транспорта

Мотоцикл-трансформер годится и для обычных дорог, но нажав кнопку, водитель превращает его в летательный аппарат, готовый оторваться от земли, как только прогреются четыре турбомотора на 1300 лошадиных сил.

Бензобак способен обеспечить десять минут непрерывного полета, а в наземном режиме мотоцикл приводится в движение электромотором с аккумулятором, обеспечивающим запас хода 100 км.

Фото Lazareth LMV 496


Мотоцикл выйдет всего в пяти экземплярах


Бака топлива достаточно для 10 минут полета


Запас хода электромотора – 100 километров

Цена

Стоит LMV – 560 тысяч долларов. Зато владелец будет точно знать, что таких летающих мотоциклов в мире всего пять.

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Автор: Михаил Года
Теги: Гаджеты Новости Техно Техно Электромобили Авто Мото
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