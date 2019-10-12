Levi's и Google представили новую "умную" куртку: особенности и цена

Компания Levi's представила новые версии "умной" куртки, которую разработали совместно с Google в рамках проекта Jacquard. Особенностями новой разработки стали возможность дистанционного управления смартфоном с помощью встроенных датчиков и существенно сниженная цена, по сравнению с оригинальной версией.

Особенности. В новых куртках Levi's сам передатчик от Google стал гораздо меньше. Кроме того, он научился сигнализировать об оповещениях с помощью светодиода и вибрации, сообщается на официальном сайте проекта.

Читайте также: Создали умное зеркало с виртуальным тренером

Теперь ведущие нити, которые и выступают в роли сенсорного датчика, вшитые не в сам рукав, а только в часть манжеты. Для управления устройством по-прежнему используются свайпы и тапы, которые можно запрограммировать через смартфон.



Новая "умная" куртка Levi's получила ценник ниже, чем оригинальная модель

Владельцу предлагается настроить до четырех различных свайпов и касаний для выполнения примерно дюжины действий, таких как: воспроизведение/пауза музыки, отключение звука на смартфоне, добавление точки на карте и другие.



"Умная" куртка Levi's имеет набор полезных функций

Куртка также может сообщать о статусе заказа такси в Uber и управлять шумоподавлением в наушниках Bose.

Презентация проекта Jacquard – смотрите видео

Цена. Базовая версия новой Trucker Jacket обойдется в 198 долларов (около 5 тысяч гривен), а за вариант с теплой подкладкой Sherpa Jacket придется заплатить на 50 долларов больше (ориентировочно 6200 гривен). Заметим, оригинальная куртка стоила 350 долларов (около 8700 гривен).

Levi's пообещала, что новинки будут представлены на рынке шире, чем предыдущая модель, но появятся ли они в Украине – неизвестно.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно