LG отчиталась о рекордном доходе

Компания LG Electronics Inc заявила о рекордных поступления прибыли за первое полугодие 2019 года. Всего корпорация заработала 15, 63 триллиона корейских вон (13,4 миллиардов долларов).

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 4,1%.

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В частности, подразделение LG Home Appliance&Air Solution показало рекордные продажи – 6,10 триллионов вон (5,23 миллиардов долларов). Как пояснили в компании, такие высокие прибыли связаны с увеличением продаж продукции высокого спроса, такой как кондиционеры.

При этом в подразделении LG Mobile Communications во втором квартале 2019 года наоборот произошло снижение продаж на 21,3%. В общем прибыль составила 1,61 триллиона вон (1,38 миллиарда долларов).

Как объясняет производитель, такие результаты вызвал застой на рынке смартфонов, а также конкуренция с китайскими брендами.

Что известно об LG?LG является одним из крупнейших производителей в сфере новейших технологий. У компании по всему миру открыто 140 предприятий, на которых работает более 70 тысяч человек. В состав LG входят пять компаний: Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Mobile Communications, Vehicle Component Solutions и Business Solutions.



LG является одним из ведущих мировых производителей телевизоров, холодильников, кондиционеров, стиральных машин, мобильных устройств и других товаров. В 2018 году объем мировых продаж компании составил 54,4 миллиарда долларов.

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