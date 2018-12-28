LG планирует представить несколько новых смартфонов в начале 2019 года: детали

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LG планирует представить несколько новых смартфонов в начале 2019 года
LG планирует представить несколько новых смартфонов в начале 2019 года / Фото из открытых источников

В южнокорейской прессе появилась информация о планах компании LG на начало 2019 года. По имеющейся информации, смартфон LG G8 представят в конце марта 2019 года, а главной особенностью новинки станет 3D-камера.

Об этом сообщает 4PDA.

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Кроме того, экран LG G8 обойдется без радикальных изменений в сравнении с предыдущей моделью и получит каплевидный вырез для селфи-камеры.

Также компания намерена анонсировать свой первый смартфон с поддержкой 5G. Вероятно, новинка не будет входить в какую-либо из известных серий производителя и получит совершенно новое наименование.

Инсайдеры сообщают, что LG намерена анонсировать также аппарат среднего ценового сегмента под названием LG Q9 уже в январе 2019 года. По имеющейся информации, смартфон получит процессор Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной памяти, встроенное хранилище на 32 ГБ и аккумулятор емкостью 3000 миллиампер/часов.

Ранее ходили слухи о том, что LG намерена представить собственный сгибающийся смартфон. Но по последним данным, презентация анонсированного аппарата состоится не раньше третьего квартала 2019 года.

 

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Теги: Техно Смартфоны LG
Источник: Техно
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