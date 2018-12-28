LG планирует представить несколько новых смартфонов в начале 2019 года: детали

В южнокорейской прессе появилась информация о планах компании LG на начало 2019 года. По имеющейся информации, смартфон LG G8 представят в конце марта 2019 года, а главной особенностью новинки станет 3D-камера.

Об этом сообщает 4PDA.

Читайте также: Смартфон Motorola P40 с дыркой в экране засветился на качественных фото

Кроме того, экран LG G8 обойдется без радикальных изменений в сравнении с предыдущей моделью и получит каплевидный вырез для селфи-камеры.

Также компания намерена анонсировать свой первый смартфон с поддержкой 5G. Вероятно, новинка не будет входить в какую-либо из известных серий производителя и получит совершенно новое наименование.

Инсайдеры сообщают, что LG намерена анонсировать также аппарат среднего ценового сегмента под названием LG Q9 уже в январе 2019 года. По имеющейся информации, смартфон получит процессор Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной памяти, встроенное хранилище на 32 ГБ и аккумулятор емкостью 3000 миллиампер/часов.

Ранее ходили слухи о том, что LG намерена представить собственный сгибающийся смартфон. Но по последним данным, презентация анонсированного аппарата состоится не раньше третьего квартала 2019 года.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно