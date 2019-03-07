LG планирует выпустить революционно новый смартфон: детали

26 Читати новину українською
LG планирует выпустить смартфон, который растягивается
LG планирует выпустить смартфон, который растягивается / Android Headlines

Сетевые источники опубликовали новый патент компании LG. Если верить документам, южнокорейский производитель планирует представить смартфон с довольно необычной конструкцией, который к тому же сможет трансформироваться.

Особенности новинки. Как сообщает Gizchina, LG проектирует устройство с дисплеем, который будет растягиваться. Очевидно, речь идет о применении гибкого экрана, который сможет скручиваться или загибаться внутрь корпуса.

Читайте также: MWC-2019: революционные смартфоны, которые представили на выставке

Специальная конструкция позволит пользователям увеличивать полезную площадь сенсорной панели растяжением устройства. Причем, как можно видеть на иллюстрациях, изменять размер дисплея можно будет как по горизонтали, так и по вертикали.

LG

Принцип работы разработки от LG

Программное обеспечение. Для смартфона, который растягивается, нужна разработка нового программного интерфейса, учитывающего возможности устройства и текущий режим использования. Устройство сможет выводить дополнительную информацию по мере увеличения площади экрана. Кроме того, могут быть реализованы новые функции многозадачности.

Дата выхода смартфона, который растягивается от LG пока неизвестна

Дата выхода. Впрочем, пока что растягивающийся смартфон существует только на бумаге. О том, когда подобные устройства могут появиться на коммерческом рынке пока ничего не сообщается.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Как варить рис: рецепт правильного приготовления
сегодня
6026
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Разработки LG
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что подарить на 8 марта: полезные гаджеты
сегодня 17:09 Что подарить на 8 марта: полезные гаджеты
383
Миньоны, iPhone и Ким Чин Ын — смешные мемы на смартфон Samsung Galaxy S10+
сегодня 11:09 Миньоны, iPhone и Ким Чин Ын — смешные мемы на смартфон Samsung Galaxy S10+
68
Лучшие смартфоны февраля – рейтинг Техно 24
6 марта 21:03 Лучшие смартфоны февраля – рейтинг Техно 24
337
Презентация смартфонов Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ в Киеве: как это было
6 марта 16:05 Презентация смартфонов Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ в Киеве: как это было
85
Дотерский сленг: поймете вы игрока в Dota 2 – тест
4 марта 19:02 Дотерский сленг: поймете вы игрока в Dota 2 – тест
497
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук