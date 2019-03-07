LG планирует выпустить революционно новый смартфон: детали

Сетевые источники опубликовали новый патент компании LG. Если верить документам, южнокорейский производитель планирует представить смартфон с довольно необычной конструкцией, который к тому же сможет трансформироваться.

Особенности новинки. Как сообщает Gizchina, LG проектирует устройство с дисплеем, который будет растягиваться. Очевидно, речь идет о применении гибкого экрана, который сможет скручиваться или загибаться внутрь корпуса.

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Специальная конструкция позволит пользователям увеличивать полезную площадь сенсорной панели растяжением устройства. Причем, как можно видеть на иллюстрациях, изменять размер дисплея можно будет как по горизонтали, так и по вертикали.

Принцип работы разработки от LG

Программное обеспечение. Для смартфона, который растягивается, нужна разработка нового программного интерфейса, учитывающего возможности устройства и текущий режим использования. Устройство сможет выводить дополнительную информацию по мере увеличения площади экрана. Кроме того, могут быть реализованы новые функции многозадачности.

Дата выхода смартфона, который растягивается от LG пока неизвестна

Дата выхода. Впрочем, пока что растягивающийся смартфон существует только на бумаге. О том, когда подобные устройства могут появиться на коммерческом рынке пока ничего не сообщается.

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