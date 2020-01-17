LG показала свое видение дома, автомобиля и ресторана будущего

Кроме 8K-телевизоров компания LG представила на прошедшей выставке CES 2020 новую концепцию развития технологий искусственного интеллекта и связанные с ней устройства. Цель производителя – изменить повседневную жизнь людей посредством создания взаимосвязанной интеллектуальной экосистемы.

Конечной целью новой концепции заявлено создание взаимосвязанной системы товаров и услуг. Она позволит пользователю чувствовать себя как дома в любом месте. Для демонстрации своих идей LG построила на CES 2020 специальную демонстрационную зону LG ThinQ Zone, в основе которой лежит идея "Везде как дома", рассказывает 4PDA.

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Каким видит дом будущего компания LG

По мнению LG, умный дом начинается с интеллектуальных дверей Smart Door, которые узнают хозяев по лицу и рисунку кровеносных сосудов. Биометрические данные также открывают доступ к хранилищу – безопасному месту для доставленных продуктов.



Дом будущего заботиться о своих владельцев и их безопасности

Внутри входной двери расположен экран, с помощью которого перед выходом на улицу можно ознакомиться с прогнозом погоды и ситуацией на дорогах. Когда все жители покидают дом, умные двери переводят все приборы LG ThinQ в энергосберегающий режим.

В авто как дома

На стенде Connected Car был продемонстрирован пример "персонализированного опыта" в автомобиле, который позволяет водителю и пассажирам чувствовать себя во время движения как дома. Решение LG для автомобилей с сетевыми возможностями основано на платформе webOS Auto, которая была разработана совместно с фирмой Adient, производителем автомобильных кресел.



Автономный автомобиль от LG

Концептуальный автомобиль оборудован OLED-экранами, которые позволяют пассажирам продолжить просмотр телепрограмм с того же места, на котором они закончили их смотреть дома. Технология Personal Sound Zone позволяет каждому пассажиру воспринимать музыку по-своему, а виртуальный голосовой помощник распознает команды хозяев даже сквозь громкую музыку и разговоры.

Зеркало стилист от LG

Зона ThinQ Fit Collection Zone по сути является виртуальной кабиной, где вы можете примерить одежду, не надевая ее. LG ThinQ Fit является развитием технологии LG Smart Mirror. Она использует 3D-камеры для создания реалистичной модели тела человека, позволяет проводить виртуальную примерку одежды. Эта технология может дать советы по стилю и предложить ссылки на онлайн-магазины для заказа понравившихся вещей.



Зеркало, стилист и магазин в одном гаджете

Ну и как же без роботов

Нашлось место на стенде LG и роботам, которые удивили посетителей своими кулинарными талантами, производительностью и обслуживанием. В футуристическом ресторане CLOi's Table Zone работы LG CLOi взяли на себя всю работу, начиная с приема заказов, приготовления пищи, сервировки и уборки. Потенциальные посетители могли бы сделать предварительный заказ через приложение ThinQ и просматривать меню через интеллектуальный динамик, смарт-телевизор или смартфон.



Автономный ресторан с роботами и приложениями от LG

Когда появятся продемонстрированные разработки и появятся ли они вообще, еще тот вопрос, на который даже сама LG не дает однозначного ответа. Дело в том, что такие концепты призваны продемонстрировать возможности и технологии, а вот будет ли на них спрос – покажет рынок.

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