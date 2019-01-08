LG показала уникальный телевизор OLED TV R, который можно складывать в трубочку

Во время выставки CES 2019 компания LG представила свой уникальный телевизор LG OLED TV R, который можно скручивать внутри подставки, что значительно экономит пространство. Прототип этого аппарата был показан еще год назад на CES 2018.

Об этом сообщает Gizchina.

Новая модель, среди прочего, получила 100-ваттный громкоговоритель Dolby Atmos, который обеспечивает качественное объемное звучание. Также производитель уверяет, что телевизор может выдержать до 50 тысяч складываний.

Читайте также: Как горячие пирожки: партию стиральных машин Xiaomi раскупили за несколько минут

Телевизор получил еще один интересный режим – Line Mode, во время которого панель прячется внутрь подставки на три четверти, а на остальном экране отображается меню для управления воспроизведением музыки и умными гаджетами.

LG OLED TV R получил экран с разрешением 4К и работает на базе процессора Alpha 2 второго поколения. Новинка функционирует под управлением операционной системы WebOS. Новинкой можно управлять с помощью голосового помощника Alexa.

Уникальная новинка поступит в продажу во второй половине этого года. Цену пока не сообщили.

Уникальный телевизор LG

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно